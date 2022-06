Vinse L’Isola dei Famosi e partecipò a UeD, ora arriva il coming out: “Noi”

Ha mosso i primi passi in tv nel 2004 in qualità di corteggiatore a Uomini e Donne, ha trionfato a L’Isola dei Famosi nel 2006, ha avuto diversi ruoli cinematografici e ora ha fatto coming out, dichiarando il proprio amore per un lui tramite un post social. Stiamo parlando di Luca Calvani, 48 anni il prossimo 7 agosto. L’attore ha chiuso il Pride Month con una dichiarazione d’amore che ha colto tutti di sorpresa: su Instagram ha pubblicato degli scatti di pura gioia e felicità, immortalandosi di spalle, innanzi alla natura, mentre tiene la mano all’amato, Alessandro.

“Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”, la didascalia fiabesca scelta da Luca a corredo degli scatti con Alessandro. A impreziosire il post, l’hashtag inequivocabile “Pride Month”. Un secondo hashtag sottolinea una cifra, 2196, probabilmente il conteggio dei giorni della relazione sentimentale, vale a dire poco più di sei anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ????Luca Calvani (@lucalvani)

Chi è Luca Calvani: carriera

L’esordio sul piccolo schermo di Calvani è datato 2000 quando lo si vide nel cast di Distretto di polizia. Dopodiché ebbe una piccola parte nel capolavoro di Ferzan Özpetek, Le Fate Ignoranti. Corteggiatore di Uomini e Donne nella stagione 2004-2005, ottenne un boom di notorietà nel 2006, quando fu tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi, riuscendo a trionfare nel reality e a portarsi a casa 200.000 euro (ebbe la meglio su Claudio Chiappucci, Marina Occhiena e Sara Tommasi).

Nel corso degli anni ha continuato a recitare. Lo si ricorda nelle fiction Carabinieri 4, La Freccia Nera, Cotti e mangiati, Un posto al Sole, Tutti pazzi per amore, Don Matteo 7 e persino in Beautiful, in cui per 11 puntate ha dato corpo e voce al personaggio di Padre Fontana.

Ha anche avuto un piccolo ruolo in To Rome with Love di Woody Allen. Quindi ha interpretato Alexander Vinciguerra in Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie, mentre negli ultimi due anni ha preso parte ad Ogni mattina, su Tv8, con Adriana Volpe ed Alessio Viola conduttori. Shakuntala Devi di Anu Menon è il suo ultimo film.

Insieme al compagno Alessandro ha acquistato Le Gusciane Lovely Tuscan Retreat, piccolo paradiso costruito nel 1860 a Pontemazzori. La coppia qui accoglie ospiti e amici.