Vinicio Marchioni parla della moglie: “La ringrazierò tutta la vita”

Vinicio Marchioni ringrazia pubblicamente la moglie Milena Mancini

Passano gli anni ma Vinicio Marchioni resta un uomo profondamente innamorato della moglie, l’attrice Milena Mancini. Sposati dal 2011 e con due bambini – Marco, 7 anni, e Marcello, 6 – la coppia è più solida e unita che mai. Merito anche di Milena, che ha debuttato nel mondo dello spettacolo come ballerina, che ha fatto un passo indietro per la famiglia costruita col collega. La Mancini ha infatti deciso di rallentare con la carriera per dedicarsi maggiormente ai figli: una scelta che ha permesso a Vinicio di concentrarsi sul suo percorso di attore, diviso tra cinema e tv. E Marchioni per questo ha voluto ringraziare pubblicamente la moglie, che tra le tante cose lo ha sempre supportato.

Le parole di Vinicio Marchioni per la moglie Milena Mancini

“Durante le gravidanze ha preso la difficile decisione di stare ferma 3-4 anni mandando avanti me con la carriera e si è dedicata ai figli, una scelta per cui la ringrazierò tutta la vita. È merito suo se abbiamo un equilibrio familiare, è lei il perno centrale della nostra casa, soprattutto quando io ero lontano per lavoro la metà del tempo”, ha raccontato Vinicio Marchioni al settimanale F. “I miei figli restano la cosa più importante del mondo. Non sono un padre perfetto ma faccio del mio meglio”, ha aggiunto l’attore lanciato da Romanzo Criminale.

La splendida famiglia di Vinicio Marchioni e Milena Mancini

Vinicio e Milena hanno uno splendido rapporto con i loro figli e quando sono a casa si divertono a giocare tutti insieme. “A casa ci divertiamo insieme, giochiamo e faccio anche cose da scemo, com’è giusto che sia. Milena e io allestiamo show con le marionette e spettacoli con le ombre, ma non tanto per far conoscere loro il mestiere, vogliamo solo che scoprano la meraviglia delle storie”, ha confidato il 44enne.