Vincenzo Salemme su Rai Due: ecco quando va in onda il programma

Quando inizia il programma di Vincenzo Salemme su Rai 2: c’è la data

Dopo Tale e Quale Show, dove ricopre il ruolo di giurato da due anni, Vincenzo Salemme è pronto a tornare in tv. A dicembre Rai Due manderà in onda tre puntate con protagonista il noto attore e comico napoletano: il titolo dello spettacolo è Salemme, il bello…della diretta! Si partirà mercoledì 11 dicembre per poi andare avanti mercoledì 18 dicembre e mercoledì 25 dicembre (salvo cambiamenti dell’ultima ora). Lo show sarà trasmesso in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli. Ma in cosa consiste il nuovo show? Non è altro che una rassegna dei tre lavori dell’attore e commediografo, che più di qualcuno ha designato come erede di Eduardo Scarpetta.

Tre prime serate su Rai Due per Vincenzo Salemme

Salemme, il bello…della diretta propone tre lavori dell’attore e commediografo partenopeo, tutti da lui scritti, diretti e interpretati. Stiamo parlando di: Di mamma c’è n’è una sola, Sogni e bisogni e Una festa esagerata. Tre commedie messe a punto negli ultimi venticinque anni con le quali l’artista ha saputo mettere in scena i sentimenti della vita, attraverso una schiera di personaggi sfaccettati. Nella prima puntata – quella dedicata a Di mamma ce n’è una sola – Salemme indossa i panni femminili di Chiara, la mamma-padrona di una famiglia piccolo borghese. Nel testo si mescolano diversi dialetti: dal napoletano antico alla lingua dell’entroterra campano. Insieme a Salemme ci sono i colleghi Maurizio Casagrande e Nando Paone.

Gli altri protagonisti dello show di Vincenzo Salemme

Nelle altre due commedie di Vincenzo Salemme troviamo invece Carlo Buccirosso e Tosca D’Aquino.