Vignali scatena il caos: l’accusa contro Ferragni, De Lellis e altre influencer

Valentina Vignali ha scatenato il caos sui social, scagliandosi contro alcune delle sue colleghe influencer. In particolare, i suoi attacchi sono esplicitamente rivolti a volti come Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Chiara Biasi. Non sono le uniche a essere finite nel mirino della cestista su Instagram. Ma qual è il motivo per cui si è ritrova ad accusarle? Le accuse riguardano le pellicce! Come è possibile notare nelle sue Stories in evidenza, la Vignali è una di quelle influencer che tenta di sensibilizzare il suo pubblico su uno dei temi più discussi di sempre. Aumentano di giorno in giorno le persone che dicono ‘no’ alle pellicce vere, realizzate maltrattando e uccidendo animali innocenti, considerati ‘vittime della moda‘. Che si tratti di una volpe o di un montone, gli animalisti da anni lottano contro la vendita di questi capi d’abbigliamento.

Valentina ha dimostrato di provare una certa sensibilità sull’argomento, tanto che ha spesso condiviso Storie che riprendono immagini abbastanza forti riguardanti il martirio che questi poveri animali devono affrontare. Sono molti gli esseri viventi che ogni giorno vengono uccisi per ricavare da loro ciò che serve per creare le pellicce. Ma tornando alla polemica scoppiata sui social, la Vignali ha attaccato apertamente alcune delle sue colleghe. Scendendo nel dettaglio, ha condiviso alcune foto che ritraggono la Ferragni, la De Lellis e la Biasi che indossano delle pellicce. “L’unica cosa che influenzate sono i cadaveri, complimenti a tutti”, ha scritto ad esempio la cestista.

Ovviamente questa sua scelta ha ricevuto immediatamente l’approvazione delle varie associazioni che lottano per tutelare gli animali e di moltissimi fan. Sicuramente Valentina è una persona che ha sempre dimostrato di non avere paura di dire la sua opinione. Ed è proprio quello che ha deciso di fare ora, condividendo queste accuse nei confronti di alcune delle influencer più seguite su Instagram. Un vero e proprio attacco alle sue colleghe, che continuano a indossare le pellicce sebbene ormai siamo tutti consapevoli di ciò che accade ai poveri animali.

Non solo la Ferragni, la De Lellis e la Biasi, ma anche altri volti sono stati citati dalla Vignali. Quest’ultima, come è possibile notare nelle Stories in evidenza ‘Pellicce’, ha pubblicato le foto che ritraggono Desiree Maldera, Paola Turani ed Elisa De Panicis. I fan sostengono la lotta che la cestista sta mandando avanti sui social per sensibilizzare il suo pubblico.

Più volte ha consigliato ai fan di evitare di acquistare delle pellicce vere. I dati comunque riportano che sono sempre meno le persone che acquistano e indossano questo genere di capi d’abbigliamento. A detta di Valentina, sono disponibili in commercio valide alternative alla pelliccia vera.