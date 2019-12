Vigilia di Natale in tv: cosa c’è in onda il 24 dicembre 2019

Vigilia di Natale in tv, martedì 24 dicembre 2019: film e programmi sulla Rai

Cambia la programmazione tv per la Vigilia di Natale 2019. Come ogni anno, il 24 dicembre la maggior parte delle reti televisive mandano in onda film, programmi e cartoni dedicati alla festività natalizia. Per alcune trasmissioni il palinsesto resta invariato, ma ora vediamo qual è la programmazione tv delle reti Rai la Vigilia di Natale.

RAI 1 24 DICEMBRE 2019

La giornata su Rai 1 prende inizio con RaiNews24 alle ore 6.00, seguito da TG1 – Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati e Unomattina. Dalle ore 7.00 fino alle ore 9.15 vanno in onda i vari TG1 e Rai Parlamento Telegiornale. Prende poi inizio il Concerto di Natale 2019 dal Teatro alla Scala di Milano. Alle ore 10.55 continua ad andare in onda il programma con Eleonora Daniele, Storie Italiane, seguito da La prova del cuoco. Il primo pomeriggio prende inizio con TG1, seguito dal programma Vieni da me, L’Attesa e TG1 – TG1 Economia – Che tempo fa. Alle ore 17.00 va in onda il film Anna dai capelli rossi – Una nuova vita fino alle ore 18.45, orario in cui prende inizio il noto gioco a quiz L’eredità. La serata vede alle ore 20.00 il TG1, seguito da Soliti ignoti – Speciale Natale. In prima serata, invece, Rai 1 intrattiene il pubblico con la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco.

RAI 2 24 DICEMBRE 2019

Stesso discorso vale per Rai 2, che vede variare la sua programmazione, ma di poco. La giornata inizia alle ore 6.00 con Detto Fatto, seguito dal film Ho sognato l’amore, alle ore 7.00. Successivamente vedremo in onda TG2, la serie tv Streghe-Wrestling con i demoni, il programma O anche no e Meteo 2. Dalle ore 10.00, prendono inizio i vari TG2. Alle ore 11.10 viene trasmesso il programma I Fatti Vostri, seguito dal TG2. Per le ore 14.00 viene dato spazio al film La dolce luce del Natale, seguito dal film Pagine d’amore a Natale alle ore 15.35. Alle 17.10 vedremo in onda la serie Good Witch-L’abito perfetto, seguito dai vari TG2. Alle ore 18.50, in occasione della festività natalizia, viene trasmesso il film Un Natale mai raccontato. Come al solito, alle 20.30 sarà possibile seguire il TG2, seguito dalla sitcom Lol;-) e dal film, in prima serata, Alla ricerca di Dory.

RAI 3 24 DICEMBRE 2019

Rai 3 vede iniziare la giornata con RaiNews24, TGR Buongiorno Italia, TGR Buongiorno Regione. La mattinata in tv prosegue con la serie Augusto – Il primo imperatore, il programma Mi manda Raitre, Tutta salute, Meteo 3 TG3, Quante Storie e il documentario Geo. Il primo pomeriggio prende inizio con il documentario Passato e Presente, seguito dai vari TG e dai Rai Parlamento Telegiornale. Dopo di che, alle ore 15.15 va in onda il documentario Rai Tre per Enzo Biagi: Speciale Gesù. Il pomeriggio in tv va avanti con Aspettando Geo, Geo, Meteo 3 – TG3 e TG Regione-TG Regione Meteo. Alle ore 20.00 vediamo in onda Blob, seguito a Non ho l’età e la soap opera Un posto al sole. In prima serata, invece, i telespettatori possono assistere al 43esimo Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.

Cosa va in onda la Vigilia di Natale in tv: film e programmi sulle reti Mediaset

RETE 4 24 DICEMBRE 2019

Anche sulle reti Mediaset la Vigilia di Natale 2019 la programmazione tv subisce qualche variazione. Su Rete 4 vediamo iniziare la giornata con Ieri e oggi tv Special, seguito da Media Shopping e da Celebrated: Le grandi biografie. Dopo di che, alle 7.30 va in onda il TG4 L’ultima ora Mattina e alle 7.57 il film La Signora delle Camelie. La mattinata in tv su Rete 4 prosegue con TGCom – Meteo.it, Ricette all’italiana, Anteprima TG4, TG4 – Meteo.it e Ricette all’italiana. Il primo pomeriggio prende inizio con la serie La signora in giallo – In arte, Jessica Fox, seguito da Lo sportello di Forum e Ieri e oggi in tv Special. Per le 16.10 va in onda il film Il richiamo del lupo. Alle 18.40 vediamo, come sempre, in onda la soap Tempesta d’amore. Alle ore 20.30 viene trasmesso Stasera Italia e, in prima serata, vediamo il film Sette spose per sette fratelli.

CANALE 5 24 DICEMBRE 2019

La giornata della Vigilia di Natale su Canale 5 inizia con Prima pagina Tg5, seguito da Traffico – Meteo.it e TG5 Mattina. Per le ore 8.45 viene trasmesso il film Cristallo di Rocca – Una storia di Natale, seguito dal TG5 delle ore 10. Alle ore 11.00 va in onda il film Una telecamera per due, che termina alle 13.00 dando spazio al TG5. Alle ore 13.41 non va in onda la soap Beautiful, ma prende il suo posto Una Vita, fino alle ore 14.11, quando viene trasmesso il film Non sono pronta per Natale. Viene interrotto, questa settimana, anche Uomini e Donne. Alle 16.10, come al solito, va in onda Il Segreto, seguito dal film Miracoli a Natale, che prende il posto di Pomeriggio Cinque. Al contrario, continua ad andare in onda il gioco a quiz Conto alla rovescia, seguito dal TG5 e da Striscia la Notizia. In prima serata va in onda l’attesissimo Concerto di Natale in Vaticano, condotto da Federica Panicucci, per attendere insieme lo scattare della mezzanotte.

ITALIA UNO 24 DICEMBRE 2019

La Vigilia di Natale su Italia 1 vede in onda alle ore 6.14 Media Shopping, seguito da Cotto e mangiato – Il menù. Dalle ore 7.00 ci tengono incollati al piccolo schermo la sitcom The Goldbergs, la serie Miracle Tunes, i cartoni Una spada per Lady Oscar e Occhi di gatto. Dalle ore 9.15 vediamo in onda la serie tv Rivardale, seguita da Cotto e mengiato – Il menù e da Studio Aperto – Meteo.it. Il primo pomeriggio vede, invece, su Italia 1 Sport Mediaset e i cartoni animati Captain Tsubasa e I Simpson. Alle ore 14.35 prende inizio il film Alla ricerca della stella del Natale fino alle ore 16.20, quando inizia il film Willie Wonka e la fabbrica di cioccolato. Subito dopo, come sempre, vediamo in onda Studio Aperto e alle ore 19.26 viene trasmesso il noto film Il Grinch. In prima serata, invece, intrattiene il pubblico il film Una poltrona per due.

Programmazione Vigilia di Natale 2019: tutti gli altri canali

Per quanto riguarda la programmazione tv della Vigilia di Natale 2019 in prima serata vediamo: su La 7 il film Rango, su Iris il film Cafè Society, su Real Time il real tv Primo appuntamento. Infine, La 5 manda in onda il film Un cappotto di mille colori e Mediaset Extra intrattiene i telespettatori con la pellicola Il mio amico Babbo Natale.