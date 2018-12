Vigilia di Natale in tv: cosa c’è in onda il 24 dicembre 2018

Programmazione del 24 dicembre: palinsesto Rai

Sarà una vigilia di Natale all’insegna del divertimento e dello spettacolo in tv per grandi e piccini. Del resto che feste sarebbero senza le tradizionali pellicole dedicate al momento più magico dell’anno?Vediamo dunque la programmazione dei principali canali tv per questo Natale 2018. Partiamo dai palinsesti delle reti Rai.

Lunedì 24 dicembre, su Rai 1 dopo il consueto appuntamento con UnoMattina andrà in onda Il concerto di Natale 2018 dal teatro alla Scala di Milano a cui seguirà una nuova puntata di Storie Italiane con Eleonora Daniele. Dopo La prova del cuoco, Caterina Balivo torna con Vieni da me alle 14. Subito dopo, alle 15:30, andrà in onda Il paradiso delle signore. Alle 16:40 appuntamento con lo show Zecchino d’Oro -L’attesa. Alle 17:30 va in onda il documentario Che fine ha fatto Babbo Natale mentre alle 18:45 nuovo appuntamento con L’eredità. Alle 20:30 torna I soliti Ignoti e poi alle 21:20 Santa messa di Natale celebrata da Papa Francesco.

Su Rai2 si parte alle 7:30 con il film Trilli e la nave pirata cui seguirà alle 8:40 Dolci e delitti: Il mistero di Natale. Alle 11:30 appuntamento con il film La sposa di neve e alle 14 con la pellicola Quel lungo viaggio di Natale. Nel pomeriggio andranno in onda i film Il Natale che ho sempre desiderato alle 15:50 e Le nove vite del Natale alle 18:50. Alle 21:05 grande appuntamento con Frozen – Il regno del ghiaccio cui seguiranno Frozen Fever e Frozen: Le avventure di Olaf.

Su Rai3 alle 8:30 va in onda il film La Bibbia e alle 10 Mi manda Raitre in festa. Alle 11 va in onda Tutta Salute. Alle 20:45 torna l’appuntamento con Un posto al sole mentre alle 21:15 va in onda il Festival del Circo di Montecarlo.

Programmazione del 24 dicembre: palinsesto Mediaset

Su Canale 5 a partire dalle 8:45 va in onda il film Cristallo di rocca. Alle 11 nuovo appuntamento con Forum e alle 13:40 con la soap Una vita. Alle 14:46 va in onda il film The Christmas Calendar cui seguirà alle 16:37 il film A Christmas Kiss: Un Natale al bacio. Alle 18:45 torna Gerry Scotti con The Wall. Dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia andrà in onda Il concerto di Natale in Vaticano a partire dalla 21:20.

Su Italia 1 alle 7:34 Le 1001 favole di Bugs Bunny. Alle 9:15 appuntamento con Miracle Tunes e alle 10:15 con il film I Rubacchiotti. Alla 14:35 va in onda il film Alla ricerca della stella del Natale mentre alle 16:20 è la volta di Willie Wonka e la fabbrica di cioccolato. Alle 19:50 è in programma I Simpson Il film e alle 21:25 un grande classico delle feste: Una poltrona per due.

Su Rete 4 alle 7:18 va in onda il film tv Un bambino di nome Gesù. Alle 9:20 torna Detective in corsia. Alle 11:20 sarà la volta di Ricette all’italiana. La signora in giallo va in onda dalle 13 e subito dopo l’appuntamento è con Lo sportello di Forum. Alle 15:3o va in onda il documentario I viaggi di donnavventura. Alle 16 appuntamento con il film King Kong. Alle 20:00 torna Tempesta d’amore e alle 20:30 Stasera Italia. Infine alle 21:27 va in onda il film La conquista del West.

Nella programmazione delle feste non potranno poi di certo mancare le pellicole d’animazione Disney che terranno compagnia a grandi e piccini per tutta la settimana di Natale e non solo.