Vigilia di Capodanno in tv: cosa c’è in onda il 31 dicembre 2019

Vigilia di Capodanno in tv, martedì 31 dicembre 2019: film e programmi sulla Rai

Cambia la programmazione tv per la Vigilia di Capodanno. Ma cosa va in onda martedì 31 dicembre sulle reti Rai? Vediamo Rai 1 iniziare la sua giornata con RaiNews24 e il TG1. Dopo il programma Unomattina, vedremo i vari TG1, seguiti dal programma Rai Parlamento Telegiornale. Nessuno stop neanche durante la Vigilia per il programma Storie Italiane e per la trasmissione La prova del cuoco. La programmazione vede poi il TG1, Vieni da me e la serie Il paradiso delle signore. Alle ore 16.50 vedremo in onda il film Belle & Sebastien, seguito alle 18.45 da L’Eredità. La serata inizia con il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle ore 20.30. In prima serata, invece, il pubblico di Rai 1 potrà attendere la mezzanotte con L’Anno che Verrà.

La giornata su Rai2 inizia con il programma Cuori Rubati, seguito da due puntate della serie tv Charlie’s Angels. Alle ore 7.45 va in onda un nuovo episodio della serie Streghe, fino alle ore 8.30, quando va in onda il TG2. Subito dopo, viene trasmesso un altro episodio di Streghe. Alle ore 9.30 va in onda il programma O anche no. Dalle ore 9.55 vedremo Meteo 2, i vari TG2 e Rai Tg Sport Giorno. La mattinata si conclude con il programma I Fatti Vostri. Il pomeriggio su Rai2 prende inizio con i vari TG2. Alle ore 14.00 la programmazione vede in onda il film La dottoressa dell’isola – Cora contro il tempo, seguito alle ore 15.40 dal film Il mio amore passato e futuro. Alle 17.10 va in onda la serie Good Witch e, subito dopo, i vari TG2. Non perdono l’appuntamento le serie tv Blue Bloods e N.C.I.S.. Alle ore 20.30 i telespettatori potranno ascoltare il Messaggio di fine anno del Presidene della Repubblica Sergio Mattarella, mentre in prima serata vedremo il film Gli Aristogatti, seguito da Monsters University.

Rai3 inizia la mattinata con RaiNews24 e TGR Buongiorno. Alle ore 8.00 vediamo in onda la serie tv Pompei, seguito dal programma Mi manda Raitre e la trasmissione Tutta salute. Alle 12.25 viene trasmesso Quante Storie e alle 12.55 il documentario Geo. Il pomeriggio inizia con Passato e Presente, seguito dai vari TG. Alle ore 15.10 vedremo in onda il programma Rai Parlamento Telegiornale e subito dopo Il Commissario Rex. Non cambiano programmazione il documentario Aspettando Geo e Geo. Alle ore 20.00 va in onda Blob, mentre alle 20.30 il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In prima serata farà compagnia ai telespettatori il 43esimo Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.

Cosa va in onda la Vigilia di Capodanno in tv: film e programmi sulle reti Mediaset

Anche la programmazione delle reti Mediaset subisce qualche piccolo cambiamento per la Vigilia di Capodanno. Su Rete Quattro, la giornata inizia come sempre con Media Shopping, seguito dal documentario Celebrated: Le grandi biografie. Dopo di che, va in onda TG4 L’ultima ora Mattina e alle ore 7.39 viene trasmesso il film Gli indomabili dell’Arizona. Alle 9.15, invece, vedremo la pellicola del lontano 1957, Totò e Marcellino. La mattinata prosegue poi con Ricette all’italiana, alle ore 11.20, Anteprima TG4 e TG4 Meteo.it. Torna, alle ore 12.30, la rubrica Ricetta all’italiana. La programmazione resta invariata per la serie tv La signora in giallo, nel primo pomeriggio, e per Lo sportello di Forum. Va poi in onda Ieri e oggi in tv Special e alle ore 16.30 i telespettatori di Rete Quattro potranno vedere il film Zanna Bianca alla riscossa. Non manca l’appuntamento con Tempesta d’amore. Alle ore 20.30 va in onda il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito da Stasera Italia. In prima serata vedremo il film Harvey e a tenerci compagnia prima della mezzanotte e dopo ci penserà l’evento Capodanno in Musica.

Canale 5 non cambia molto la sua programmazione per il 31 dicembre. La giornata inizia con il Tg5 e dalle ore 8.45 vanno in onda i documentari Fashionation Coral Reef e Animali delle terre selvagge. Alle ore 11.00 viee trasmessa una puntata di Forum, seguita dal TG5. Continua ad andare in onda alle 13.40 la soap di Una Vita, che termina il suo episodio alle ore 14.10, quando inizia il film natalizio Family for Christmas. Il pomeriggio prosegue con Le ricette delle feste di Giallo Zafferano, la soap de Il Segreto e il film Lettera di Natale alle ore 16.45. Dopo il TGCom, alle ore 18.45 va in onda il gioco a quiz Conto alla rovescia. Torna il TG5 delle venti e alle ore 20.30 viene trasmesso il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A tenere compagnia al pubblico di Canale 5 durante la sera della Vigilia di Capodanno l’evento Capodanno in Musica.

La giornata su Italia 1 inizia con Media Shopping, seguito alle ore 6.50 dalla rubrica Cotto e mangiato – Il menù. Alle 7.00 va in onda la sitcom The Goldbergs e subito dopo due episodi della serie tv Miracle Tunes. I più piccoli potranno seguire i cartoni animati Una spada per Lady Oscar e Occhi di gatto, dalle 8.25 alle 9.15. Non perdono l’appuntamento la serie tv Rivardale, Cotto e mangiato, Studio Aperto e Sport Mediaset. Il pomeriggio vede come sempre in onda i cartoni animati Captain Tsubasa, I Simpson e I Griffin. C’è spazio anche per le serie tv Miracle Workers e Mr Bean-Buon Anno Mr. Bean. Torna in onda Studio Aperto, seguito dal film The Blues Brothes alle ore 19.25. A tenere compagnia ai telespettatori, fino all’1.40, c’è il film Ghostbusters.

Programmazione Vigilia di Capodanno 2019: tutti gli altri canali

Le altre reti televisive ci terranno compagnia con film e serie nella prima serata della Vigilia di Capodanno: La 7 – Un povero ricco; La 5 – La bella addormentata; La 7 D – Joséphine, ange gardien; Cielo – Il tempo delle mele; La 5 – Un Natale di mille colori.