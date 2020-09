Vieri furioso, contratto con Tiki Taka stracciato: “Andremo per vie legali”

Tutto pronto per la ripartenza della Serie A. Prontissimi anche gli svariati talk del piccolo schermo che seguono da vicino le vicende balistiche del campionato italiano. Tra i più seguiti spicca Tiki Taka (sarà in onda in seconda serata dal 21 settembre), programma di Italia Uno che quest’anno vedrà importanti cambiamenti a cominciare dalla conduzione: il vulcanico giornalista Pierluigi Pardo non ci sarà più, al suo posto l’istrionico Piero Chiambretti. A non esserci più anche Christian Vieri che non ha preso per nulla bene la decisione della sua estromissione. A maggior ragione perché, come racconta in un’intervista al Corriere della Sera, il suo contratto sarebbe stato stracciato dall’oggi al domani, “senza motivo”. Alla luce di di ciò, il marito di Costanza Caracciolo ha deciso di andare per vie legali.

Christian Vieri non ci sta: “Contratto con Tiki Taka annullato senza motivo. Andremo per legali”

Tiki Taka? “No, non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. È una cosa che non mi aspettavo, andremo per legali”, spiega Bobo al Corriere della Sera. Per il momento non aggiunge altro. Non si sa quindi chi abbia remato per metterlo fuori dallo show. Mossa azzardata, tra l’altro. Vieri infatti è un personaggio molto seguito e amato nel mondo del calcio. Addirittura in pieno lockdown su Instagram ha organizzato una sorta di talk tutto suo con ex ‘colleghi’ celebri, riscuotendo parecchio successo. Restano da capire i motivi che hanno portato il Biscione a prendere una simile decisione e a stracciare il suo contratto.

Tiki Taka, gli ospiti fissi di Chiambretti

Chiambretti è pronto a cimentarsi in una sfida inedita. La tv la fa da decenni, ma il calcio è per lui argomento nuovo. Disposizioni aziendali hanno voluto così e lui non si è tirato indietro. Anzi, di recente, a Verissimo, ha raccontato che dopo la dura lotta al coronavirus e la perdita della madre, questo è il momento di provare cose mai fatte fino ad ora. Dunque che ben venga pure il calcio e Tiki Taka che vedrà come opinionisti fissi Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, Francesca Barra, già nel cast della Repubblica delle donne, e Francesca Brienza, ex conduttrice di Roma Tv e compagna dell’ex allenatore della Roma Rudi Garcia. E no, Vieri non ci sarà.