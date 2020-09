Lite Zorzi-Franceska: Signorini furia al GF Vip mette a tacere la modella

Scontro di fuoco al Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe. Per tutta la settimana i due si sono punzecchiati nella Casa più spiata d’Italia. Nel corso della diretta della terza puntata sono volate parole grosse tra l’influencer e la modella. Nella diatriba è intervenuto Alfonso Signorini che si è incavolato per il comportamento della Pepe. Zorzi, rientrato nel bunker dopo alcuni controlli medici, si è detto offeso per le affermazioni fatte da Francesca con la K quando ha indossato dei tacchi femminili. La 28enne ha provato a dire la sua dando così il via ad un’accesa discussione. I toni si sono alzati e nel salotto televisivo è presto scoppiato il caos. Ognuno ha cercato di far prevalere le proprie ragioni e nella diatriba si è infilato Signorini, che ha furiosamente sgridato la Pepe (video più in basso). Il direttore di Chi ha dato della maleducata a Francesca per non aver rispettato lo spazio concesso agli altri.

Perché Alfonso Signorini si è arrabbiato con Franceska Pepe

“Sei un gran maleducata! Impara a parlare quando ti viene data la parola! E come diceva qualcun altro questa è casa mia!”, ha sbraitato Alfonso Signorini mettendo a tacere Franceska Pepe. “Se c’è una cosa che non sopporto sono le urla”, ha ribadito il giornalista al Grande Fratello Vip. Signorini ha poi affrontato la giovane nel confessionale, chiarendo alcuni dubbi inerenti il titolo di Miss Europa. La Pepe si è dichiarata vincitrice del concorso di bellezza nel 2016 ma in realtà ha ottenuto solo il secondo posto. Dubbi nati sul web che hanno finalmente trovato conferma nel corso della terza puntata del GF Vip. “Ma io ho detto di aver preso la seconda fascia”, si è giustificata la Pepe. “Va bene, ti perdoniamo questa bugia, non mettiamo i puntini sulle i”, ha controbattuto Signorini.

Cosa è successo tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe

Dopo la sfuriata di Alfonso Signorini, è continuata la lite tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe. I due non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. “Non fo**ere con la pu**ana sbagliata”, ha tuonato l’ex star di Riccanza. “Io non ho niente contro i gay, ma che frase é? E non dire che non l’hai detta, parli e non ti ricordi quello che dici”, ha aggiunto.