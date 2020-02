Video Domenica In: signora del pubblico attacca Selvaggia Lucarelli e parla anche di Tina Cipollari

La puntata sanremese di Domenica In non è stata per niente facile. La presenza di Selvaggia Lucarelli nel parterre di giornalisti e ospiti ha fatto chiacchierare più del dovuto. Le critiche della Lucarelli ad Alberto Urso e Enrico Nigiotti hanno generato malumore tra il pubblico e una signora si è addirittura alzata per chiedere di mandare Selvaggia fuori. Un gesto che la donna ha compiuto ben due volte tanto che alla seconda la padrona di casa Mara Venier ha deciso di darle la parola con tanto di microfono per poter sentire chiaramente le sue ragioni.

Cosa ha detto la signora del pubblico contro Selvaggia Lucarelli

“Basta, basta, basta!”, ha tuonato la signora del pubblico di Domenica In. “La Lucarelli sta bene con Tina e basta. Tina è quella che critica sempre”, ha aggiunto la donna, una pensionata che segue appassionatamente Uomini e Donne e tifa per Gemma Galgani. “Faccio solo il mio lavoro, lei faccia il suo”, ha replicato Selvaggia Lucarelli con fare deciso, senza scomporsi troppo.

A fine puntata il gesto di Mara Venier per Selvaggia Lucarelli

A fine puntata Mara Venier ha chiesto un applauso per Selvaggia Lucarelli: la conduttrice ha invitato tutti ad avere rispetto ed educazione nei confronti del prossimo. La giornalista, dal canto suo, ha ringraziato e abbracciato la bionda presentatrice.