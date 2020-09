Costantino della Gherardesca, granchio a Ballando: scoppia la polemica

Non c’è edizione di Ballando con le Stelle senza polemiche. Quest’anno a dividere l’opinione pubblica ci sta pensando Costantino della Gherardesca, che ha deciso di proporre performance del tutto stravaganti insieme alla sua maestra Sara Di Vaira. Dopo aver indossato i panni della divinità indiana Shiva nella prima puntata, il conduttore Rai ha stupito tutti sfoggiando un costume da granchio nella seconda diretta di sabato 26 settembre. La Di Vaira, con scioltezza e simpatia, si è invece travestita da medusa. La coppia si è esibita in una divertente salsa sulle note di In fondo al mare, celebre brano del cartoon Disney La Sirenetta. Una performance che ha però diviso gli animi: da un lato c’è chi ha apprezzato il coraggio di Costantino e Sara, dall’altra c’è chi ha avuto da ridire. Della seconda fazione fanno parte sicuramente i giurati della trasmissione di Milly Carlucci, che continuano ad essere piuttosto scettici sul messaggio che vuole trasmettere della Gherardesca.

Ballando con le Stelle: Costantino della Gherardesca vestito da granchio

Costantino della Gherardesca vuole lasciare il segno a Ballando con le Stelle. E in due puntate ci è già riuscito, non senza critiche e commenti negativi. La salsa vestito da granchio, con una scoppiettante Sara Di Vaira/medusa, non ha convinto proprio tutti. In particolare i giudici del varietà, che hanno chiesto spiegazioni al diretto interessato. Costantino ha chiarito che il suo intento è quello di ballare ma pure di fare intrattenimento e divertire. Una spiegazione che non ha convinto più di tanto Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Il punteggio finale è stato piuttosto scarso: solo undici punti. “Sono carnevalate che c’entrano poco con il ballo”, ha sentenziato Selvaggia. “C’è poca salsa in questa performance”, ha osservato la Smith.

Cosa pensa il pubblico dell’esibizione di Sara Di Vaira e Costantino della Gherardesca

L’esibizione di Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira ha diviso il pubblico sui social network. C’è chi è stato piuttosto critico e ha tirato in ballo lo spirito di Ballando con le Stelle: “Le regole sono regole! Costantino vada a fare i reality”. Diversi i commenti positivi, come quello di una fan del programma: “Trovo che l’esibizione di Costantino dia un che di moderno al programma. È un po’ sopra le righe ma piace per questo!”. Qualcun altro ha fatto notare: “Tutti contro la performance di Costantino, ignorando completamente che nella danza sportiva ci sono delle categorie in cui si raccontano delle storie ballando con costumi e scenografia…a me questo non sembra per niente lontano da ciò che ha fatto Costantino”.