Le storie dei più anziani continuano a divertire e appassionare il pubblico di C’è posta per te. Nella puntata in onda su Canale 5 sabato 16 gennaio 2021 Maria De Filippi ha raccontato la storia di Stefano, da tempo alla ricerca di una vecchia fiamma conosciuta 70 anni fa. Diverse le indiziate che si sono presentate nello studio Mediaset, tra cui una certa Sarina, che ha riempito di complimenti la padrona di casa.

La donna si è dimostrata un vero e proprio vulcano di energia e ha fatto divertire il pubblico con le sue battute spontanee ma d’effetto. Quello che però non tutti sanno è che nel bel mezzo del discorso Sarina ha perso la dentiera. Un incidente di percorso che ha fatto ridere Maria De Filippi e i telespettatori presenti in studio. Il filmato è stato diffuso sui social network dalla stessa produzione come anteprima della puntata nei giorni scorsi.

Sabato sera, però, la scena – che potete vedere nel video più in basso – è stata cancellata dalla puntata integrale. A detta di molti una decisione presa da Maria De Filippi e il suo team per non imbarazzare la signora Sarina, che si è dimostrata molto orgogliosa dell’invito ricevuto dalla moglie di Maurizio Costanzo tanto da salutare il sindaco della sua città, Francavilla, e i suoi concittadini.

In realtà a ben guardare la trasmissione è probabile che il fattaccio sia stato trasmesso su Canale 5 da un’altra angolazione. Come segnalato da diversi utenti, infatti, ad un certo punto, quando si menziona “un uomo con i baffi” la signora Sarina viene inquadrata di spalle e il pubblico scoppia a ridere. È probabile quindi che in fase di montaggio gli autori abbiano deciso di non cancellare del tutto quanto accaduto ma di “limitare” comunque i danni.

Come potete vedere nel breve filmato più in basso Sarina di C’è posta per te è riuscita in tempo a coprirsi la bocca con la mano in modo da evitare che la dentiera scivolasse a terra. Maria De Filippi ha fatto finta di nulla ma è stato impossibile non ridere davanti ad un’immagine così esilarante. Il video, intanto, sta facendo il giro del web mentre il nome Sarina è diventato di tendenza su Twitter.