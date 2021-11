Vidal, svaligiata villa durante derby: nel bottino anche auto di 400mila euro

Ladri in casa di Arturo Vidal. I fatti risalgono alla sera in cui c’è stato il derby di Milano, la sfida tra Inter e Milan valida per il campionato di Serie A. La notizia però è trapelata solo oggi. Da stamattina si rincorrono news su Vidal sul Web e gli appassionati di calcio, e non solo, sono curiosi di conoscere come si sono svolti i fatti. E soprattutto il bottino portato via dai ladri da casa Vidal. Da una prima ricostruzione, pare che i malviventi siano riusciti ad agire indisturbati e questo ha permesso loro di portare via un ingente bottino.

Il calciatore dell’Inter vive in una villa alle porte di Como, la stessa in cui viveva Adriano e che nel 2008 è stata già presa di mira dai ladri. Per Vidal stesso non è la prima volta che viene derubato: anche nel 2014 gli hanno svaligiato l’appartamento, cassaforte compresa. Tornando al presente, si sa che il calciatore vive al Villaggio del Sole sulla collina residenziale di San Fermo, per essere precisi. Ed è qui che tiene le sue automobili. Di recente proprio le automobili di Vidal sono state protagoniste sui social perché lui ha mostrato il suo ultimo acquisto: una vecchia Panda verde che ha sfoggiato con orgoglio e abbracciandola. Quest’auto non è stata portata via, ma un’altra sì.

Come già anticipato, il furto risale alla sera del 7 novembre scorso, mentre Vidal si trovava a San Siro per la partita contro il Milan. I ladri pare siano entrati in azione proprio all’inizio della partita, quindi tra le 20,45 e le 21,15 più o meno. Vetri spaccati e abitazione messa a soqquadro, i ladri hanno portato via oro e gioielli per un valore non ancora specificato, ma non indifferente. Dal parcheggio della villa di Vidal, inoltre, hanno rubato un fuoristrada di 400mila euro.

I ladri nella villa di Vidal avrebbero tentato di rubare la sua Ferrari 448 Spider, ma non ci sono riusciti. Così si sarebbero fiondati sul fuoristrada della Mercedes, stavolta riuscendo a portarla via. Oltre alla Ferrari e al Mercedes rubato, nel parcheggio c’erano anche una Brabus Amg G700 nera, una Volvo XC90, la nuova Panda 4×4 e la vecchia Panda protagonista di un video di Vidal. Il calciatore ha sporto denuncia presso i Carabinieri di Rebbio. La zona sarebbe stata presa di mira dai ladri: da qualche settimana pare ci sia stata un’ondata di furti.