Veronica Satti: cosa è successo con Bobby Solo e anteprima sulle nozze

Grande Fratello, Veronica Satti: Stefania Pezzopane celebra le nozze, nessun incontro con Bobby Solo

Veronica Satti è tornata a parlare della sua vita dopo l’avventura vissuta nella Casa del Grande Fratello al blog di Isa&Chia. La dolce ex gieffina ha svelato alcuni curiosi particolari sulla sua vita privata, soprattutto in campo sentimentale. A quanto pare, le nozze con la fidanzata Valentina sono ormai vicinissime. Prima ancora di partecipare al reality-show condotto da Barbara d’Urso, la ragazza ha ricevuto la proposta di matrimonio proprio nel giorno del suo compleanno, ovvero il 16 Marzo. Ora che è tornata alla sua quotidianità, la figlia di Bobby Solo può iniziare ad occuparsi dei preparativi delle nozze. Veronica ha svelato in grande anteprima la persona scelta per celebrare l’unione tra lei e la sua amata.

Veronica Satti si sposa: Stefania Pezzopanne scelta per celebrare il matrimonio, la verità su Bobby Solo dopo il GF

La dolce Veronica Satti ha dichiarato di essere rimasta in buonissimi rapporti con tutti gli ex inquilini della Casa più spiata d’Italia. Tra tutti, la giovane è ancora in contatto anche con Simone Coccia, nonostante quest”ultimo abbia abbandonato il gruppo whatsapp dedicato proprio al reality-show. A confermare il bel rapporto mantenuto con Coccia è arrivata una rivelazione a dir poco inaspettata. La figlia di Solo ha infatti dichiarato che è proprio la compagna di Simone, Stefania Pezzopane, ad essere stata scelta per celebrare il matrimonio tra lei e Valentina. Non è da dimenticare che la senatrice è stata protagonista di uno dei momenti più belli di questa edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello: Veronica Satti non ha ancora incontrato suo padre Bobby Solo

Veronica ha fatto parlare molto di sé anche per il tormentato rapporto con suo padre Bobby Solo. Dopo tanti anni, il cantautore ha fatto sapere a sua figlia di volersi lasciare tutto alle spalle. I due avrebbero dovuto incontrarsi dopo l’uscita della Satti dalla Casa più spiata d’Italia. Oggi, la diretta interessata rivela di non avere avuto ancora l’occasione di vedersi con Bobby. In ogni caso, la giovane crede che molto presto ce ne sarà occasione.