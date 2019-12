Veronica Peparini si sfoga sui social: odia Michelle Hunziker? La verità

Veronica Peparini si sfoga sui social: la verità sulle critiche rivolte a Michelle Hunziker

Alcuni giorni fa, nel mondo del web è iniziata a circolare una strana voce secondo la quale, la famosa coreografa Veronica Peparini abbia tirato una frecciatina velenosa nei confronti di Michelle Hunziker. Secondo qualcuno, l’insegnante di Amici avrebbe in qualche modo sminuito il lavoro fatto dalla showgirl svizzera nella versione ‘Celebrities’ dell’amato programma. La voce ha iniziato a rincorrersi, per questo motivo, la donna poche ore fa ha deciso di mettere un freno a tutto il caos che si è creato intorno a lei. E con un post chiarificatore sui suoi social ha chiuso tutte le bocche pronte a diffondere cattiverie nei suoi confronti.

Veronica Peparini odia Michelle Hunziker? Anche no! Ecco la sua verità

Veronica odia Michelle? Anche no, anzi! La Peparini apprezza molto il lavoro della Hunziker e nutre, nei suoi confronti, una grande stima. A dichiararlo è stata lei stessa. “Vorrei fare un chiarimento per me molto importante. In questi giorni sul web è apparso un articolo nel quale si dice che io mi sarei espressa male nei confronti di Michelle Hunziker, donna che io al contrario stimo tantissimo“, ha scritto su Instagram la coreografa che poi ha spiegato: “Il tutto perché volevo spendere parole carine per Maria che considero la Luce di Amici. Detto ciò nulla volevo togliere al lavoro svolto da Michelle che entrando in corsa nello spettacolo ha portato a termine con eleganza e professionalità un ruolo difficilissimo”. Impossibile darle torto!

“Non mi permetterei mai di giudicare nessuno, non è nel mio stile”, le parole di Veronica Peparini

La ballerina poi ha dichiarato di stimare sia Maria che Michelle ed ha aggiunto che mai si permetterebbe di dare giudizi nei loro confronti. Anche perché non sono gesti che appartengono alla sua personalità. “Detto ciò ammiro queste due professioniste e non mi permetterei mai di giudicare nessuno anche perché non è nel mio stile. Chiedo scusa se ho fatto intendere altro perché non lo penso assolutamente! Magari non conta tutto questo però ci tenevo a dirlo”, ha concluso.