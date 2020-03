Veronica Peparini a cuore aperto su Andreas: “Sarebbe sciocco ignorarlo”

Veronica Peparini si racconta e parla dell’amore scoppiato con Andreas grazie ad Amici di Maria De Filippi

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno insieme da più di un anno, ma qualcuno continua a farsi delle domande sulla loro storia d’amore. Su dove si siano conosciuti di certo non ci sono dubbi: l’incontro è avvenuto ad Amici di Maria De Filippi, dove lei era, ed è, insegnante e lui era un allievo. Andreas è anche uno di quegli allievi che ricorderemo di più nella storia di Amici, sia perché ha partecipato a ben due edizioni (è tornato dopo un infortunio) sia perché è entrato nel cuore del pubblico, che lo ha portato alla vittoria. Non ha conquistato l’affetto di tutti solo a colpi di danza, ma anche per la persona che è e di questo si è accorta anche la stessa Peparini. Ha creduto in lui come ballerino sin dal primo giorno, poi è scoppiato l’amore.

Amici, Veronica e Andreas sempre più uniti: “Nessun imbarazzo a lavoro”

A parlare della loro relazione è stata proprio Veronica. Al settimanale Oggi ha raccontato: “Era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento. Finché siamo stati a scuola tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose… Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e, insomma, da un anno stiamo insieme”. Lavorano nello stesso ambiente e collaborano anche, sia ad Amici – dove però Andreas pare assente al Serale – sia fuori da Amici. Ma questo non crea nessun imbarazzo: “No, anche fuori da qui siamo abituati a condividere il lavoro. Insegno in una palestra. Andreas mi dà una mano come assistente”.

Veronica Peparini e Andreas Muller, la differenza d’età? “Sciocco ignorarla, c’è”

Indubbiamente tra i due c’è una bella differenza d’età: 49 anni Veronica, 23 anni Andreas. Un dato evidente, ma che non rappresenta in alcun modo un ostacolo: “Sarebbe sciocco ignorarla perché c’è. Credo però che in amore non sia un elemento decisivo: ognuno vive quello che sente”.