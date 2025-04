Veronica Maya risponde stizzita sul botox. Matilde Brandi va contro

Il nuovo programma del sabato sera condotto da Carlo Conti sta riscuotendo un discreto successo. Ne vedremo delle belle infatti racconta il tentativo di alcune soubrette di riscattarsi in un mondo televisivo che le aveva messe da parte. Forse ad eccezione della più stellare, cioè di Valeria Marini. Quest’ultima infatti, come in ogni programma in cui partecipa, fa poco e niente. Eppure riesce sempre ad attirare l’attenzione su se stessa. Ma le altre invece hanno bisogno di un piccolo “refresh mediatico”. Così oltre ad esibirsi durante la prima serata del sabato sono anche protagoniste di vari siparietti durante la settimana.

Tra le tante troviamo Veronica Maya. La conduttrice ha subito un vero e proprio travolgimento mediatico dopo la sua apparizione nella prima puntata del programma. Il motivo è legato all’uso eccessivo del botox e degli interventi estetici. Un utilizzo che ha portato la Maya a sembianze decisamente diverse da come il pubblico se la ricordava. Tantissime le critiche ricevute da Veronica Maya. Così quest’ultima ha deciso di rispondere personalmente. Un’utente scrive sotto al video di una delle sue esibizioni: “Ma lei è sempre stata bella, c’era bisogno di rifarsi?” E poi aggiunge: “Quel naso mi inquieta, basta che non ne hai bisogno!”.

Veronica Maya: ecco come ha risposto alle accuse sull’uso del botox

”Il naso non c’entra nulla. Ho sempre avuto questo. Botox ahimè passerà!”. Questa la riposta secca della Maya. Satura delle continue critiche non ha saputo resistere. Ed oltre a dire che non può farci più niente decide di sottolineare che il naso non è stato ritoccato e che è sempre stato così. Il problema, cara Veronica, è proprio questo. Quando si eccede nell’utilizzo della chirurgia estetica non si capisce più cosa sia originale. Così si pensa che sia tutto il viso frutto di un lavoro estetico al cesello.

Ma gli interventi estetici non sono l’unica cosa che accomuna le protagoniste dello show di Carlo Conti. Un altro elemento ricorrente è il pungente giudizio critico. Ognuna ha sempre da ridire qualcosa sulle altre. Oggi, per esempio, Matilde Brandi, mentre stavano provando un balletto tutte insieme, ha voluto dire alla Pellegrino che il ballo non è solo “sculettare”. Ma Patrizia Pellegrino ha reagito facendosi una risata e suggerendo alla Brandi di viversi le cose con maggiore leggerezza.

Non possiamo che essere d’accordo con la Pellegrino. Chi ha ideato questo programma ha voluto mettere in competizione delle donne paragonandole principalmente dal punto di vista estetico e fisico. Loro amano realmente portare questo tipo di donna sul palco o sono costrette per un briciolo residuo di fama? Avranno mai la possibilità di mostrarsi in maniera professionale e non sempre sul filo del ridicolo? Difficile! Perché alcune puntano esclusivamente all’approccio ridicolo e grottesco non avendo altro su cui puntare.