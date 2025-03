Veronica Maya irriconoscibile su Rai1: ‘Che ha fatto alla faccia?’

Oggi su Rai 1 è cominciata la nuova trasmissione condotta da Carlo Conti “Ne vedremo delle belle”. Protagoniste del programma sono varie signore della televisione che si sfidano a colpi di ballo. Ma quello che sta attirando l’attenzione del pubblico da casa è ben altro. Tra le donne in questione ce n’è una che il pubblico ricorda molto diversa. Stiamo parlando di Veronica Maya. La conduttrice sembra aver leggermente esagerato con gli interventi estetici. Al punto tale che il web non ha potuto non notare quanto fosse diversa.

I social poi non sono mai delicati in questi casi. Così leggiamo alcuni commenti che tra il serio e il faceto pongono l’accento sull’uso alle volte improprio della medicina estetica. “Praticamente Veronica Maya non riesce nemmeno ad avere un’espressione che sia una. Quell’occhio tiratissimo poi è inquietante.”. Queste le parole di un utente. In molti poi hanno paragonato il volto della conduttrice con quello del Grinch. Un personaggio cattivo delle favole natalizie. Ma altri semplicemente chiedono: “Che cosa è successo alla faccia di Veronica Maya?”. La domanda è lecita. Ma dobbiamo precisare che non è l’unica concorrente ad aver esagerato in tal senso.

Il nuovo programma di Carlo Conti sfocia nel trash ma piace

“Ritocchini” a parte, il programma condotto da Carlo Conti ha incuriosito moltissimo. Tra le protagoniste della trasmissione troviamo: Valeria Marini, Pamela Prati, Laura Freddi, Veronica Maya, Matilde Brandi, Lorenza Mario, Angela Melilla, Patrizia Pellegrino,Carmen Russo e Adriana Volpe. I giudici invece sono Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Già dalla prima puntata e nei primi minuti non mancano le discussioni.

Interessante la scenata di gelosia tra Valeria Marini e Pamela Prati. Entrambe infatti sono state due prime donne del “Bagaglino”. Programma di punta degli anni novanta di Canale cinque. Questa invidia reciproca ha incuriosito molto sia il conduttore che i giudici. E siamo certi che, nelle prossime puntate, sarà un argomento che ritroveremo.

Cosi come le varie frecciatine lanciate sempre da Valeria Marini alle altre concorrenti. Per esempio la soubrette sarda ha detto che Patrizia Pellegrino si è comprata i suoi followers. Sarà vero oppure la Marini ha voluto punzecchiare la Pellegrino? Non possiamo saperlo ma ciò che è certo è che il programma ci riserverà numerose sorprese.