Veronica Maya e Marco, l’annuncio: “Ora è ufficiale, viva gli sposi”

Veronica Maya e Marco: “Ora è ufficiale, viva gli sposi”

Veronia Maya e Marco Moraci si prometteranno di nuovo amore eterno il 24 aprile. “Ora è ufficiale” ha scritto poco fa su Instagram la conduttrice classe 1977 nel dare l’annuncio che convolerà a nozze in chiesa con il chirurgo 43 enne. Ricordiamo che la coppia si è sposata la prima volta lo scorso 4 gennaio 2017 ai Caraibi, luogo esotico in cui ha organizzato una cerimonia da favola per suggellare una relazione felice che ormai dura da diversi anni. Dal loro amore, inoltre, sono venuti alla luce tre figli: Riccardo Filippo (nato il 12 gennaio 2012), Tancredi Francesco (nato il 20 giugno 2013) e Katia Eleonora (nata il 12 gennaio 2016).

Veronica e Marco al settimo cielo

“Ora è ufficiale! #wglisposi”, ha scritto Veronica Maya sui suoi profili social, pubblicando delle foto in cui bacia e abbraccia Marco in un ufficio comunale. La conduttrice ha aggiunto gli hashtag #comingsoon #chiesa #24aprile, segno che la festa grande si celebrerà tra poco più di un mese. Ricordiamo che Veronica, per ufficializzare l’unione in chiesa con Moraci ha dovuto ottenere il lasciapassare dalla Sacra Rota che si è pronunciata favorevolmente sull’annullamento del suo precedente matrimonio (si legò all’ex tronista Aldo Bergamaschi durante le prime nozze durate dal 2005 al 2010) .

Marco e Veronica Maya: appuntamento in chiesa il 24 aprile

La notizia che Veronica Maya e Marco si sarebbero presto ri-sposati era trapelata a fine dello scorso anno, più precisamente a novembre. A diffondere la news era stato il magazine Diva e Donna che rivelò che negli uffici del Comune di Roma erano apparse le pubblicazioni. Gli affezionati alla tv e alla Maya, inoltre, ricorderanno senz’altro che nel 2015 il chirurgo chiese a Veronica di sposarlo in diretta televisiva. Lei accettò prontamente e annunciò le nozze per l’estate 2016. I due per vari motivi non riuscirono a rispettare la data, ma ripararono in seguito, sposandosi ai Caraibi all’inizio del 2017. Ora, sono pronti ad una nuova unione. Stavolta in chiesa: l’appuntamento è per il 24 aprile.