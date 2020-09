Veronica Burchielli a Venezia, è polemica: il commento di Giulia De Lellis

Il Festival di Venezia è anche quest’anno finito nell’occhio del ciclone, o meglio nell’occhio del ciclone ci finiscono alcuni influencer che vengono invitati a partecipare. Ne sa qualcosa anche Veronica Burchielli, che ha scoperto quest’anno sulla sua pelle cosa vuol dire arrivare a Venezia pur non essendo un’attrice. Il festival è dedicato infatti al cinema italiano, ma dovrebbe essere ormai superfluo spiegare perché vengono invitati anche alcuni influencer o comunque personaggi che non hanno nulla a che fare con il cinema. Vengono chiamati per dare luce al festival e anche per farne parlare: i social di Giulia De Lellis hanno di sicuro più seguito di quelli di un’attrice per quanto possa essere affermata. Il mondo dei social è al centro della società moderna, checché se ne dica: bisogna farsene una ragione. Ma c’è chi non si rassegna alla presenza di influencer ancora minori rispetto a Giulia De Lellis o Cecilia Rodriguez, giusto per fare un paio di esempi.

Veronica Burchielli di Uomini e Donne nella bufera dopo Venezia

Giulia e Cecilia hanno milioni di follower su Instagram. La loro presenza avvicina al Festival di Venezia davvero tante persone, che magari ignorerebbero lo svolgimento dell’evento. Influencer con decisamente meno follower finiscono ancor di più nel mirino dei leoni da tastiera. Veronica per esempio ha dovuto fare i conti in questi giorni con tanti commenti cattivi, si è difesa come ha potuto ma questi commenti continuano ad arrivare sui suoi profili. L’ex tronista ha replicato a un commento spiegando di non aver fatto nulla di male e di non aver rubato il posto a nessuno con la sua presenza, né ha chiesto o reclamato meriti che è consapevole di non avere. Ha poi scritto che la gente è sempre pronta a giudicare, mai a comprendere e sostenere. Nulla da fare, non è bastato. Così, dopo tanti commenti e tante cattiverie sparate qui e là, Giulia De Lellis ha deciso di intervenire scrivendo un commento in sostegno di Veronica.

Uomini e Donne, Giulia De Lellis scrive a Veronica Burchielli: il messaggio

La De Lellis ha quindi scritto che qualsiasi cosa farà, nel mondo dello spettacolo come in altri settori, ci sarà sempre qualcuno che avrà dei problemi. Chi invece non proverà invidia gioirà insieme a lei. E poi ha invitato Veronica a non dare peso alle cattiverie: “Tanto vale vivere e godersi quel che si ha senza dare peso al contorno! Vivi in pieno quello che ti guadagni senza rubare e o facendo del male ad altri. A testa alta, con il sorriso e l’entusiasmo che nessuno ha il diritto di toglierti”.