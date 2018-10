Verne Troyer, accertata causa della morte: si tratta di suicidio

Verne Troyer, il celebre “Mini-Me” si è suicidato: autopsia accerta causa della morte

Sono passati diversi mesi da quando Verne Troyer, il celebre Mini Me di Austin Power, ci ha lasciato. L’attore, come molti sanno, è stato trovato privo di sensi nella propria casa ad Hollywood lo scorso 21 aprile. Le cause della morte, almeno inizialmente, erano state tutte ricondotte ad una intossicazione da alcool letale. Oggi però, a seguito della diffusione dell’autopsia eseguita sul corpo dell’attore, un’altra verità agghiacciante è emersa. Verne Troyer, stando a quando attestato dai medici legali, si sarebbe suicidato.

Verne Troyer si è suicidato: il rapporto ufficiale dell’autopsia eseguita a Los Angeles

Stando a quanto scritto nel rapporto ufficiale dell’autopsia eseguita su Verne Troyer, l’attore è deceduto per “Conseguenza di un’intossicazione alcolica” e la sua morte “È stata certificata come suicidio”. Verne, quindi, avrebbe bevuto fino a lasciarsi morire. Per anni, come molti sanno, l’attore ha dovuto fare i conti con la sua dipendenza dall’alcool. Qualche giorno prima di togliersi la vita, inoltre, Troyer aveva chiamato il 911 per dei forti problemi respiratori chiedendo ai dottori di aiutarlo a morire. Non trovando riscontro, dunque, è probabile che l’attore abbia alla fine deciso di farlo lo stesso da solo.

Verne Troyer: il Mini-Me attore simbolo di Austin Power

L’affetto con cui il pubblico oggi ricorda è Verne Troyer è sicuramente riconducibile al personaggio che, in TV e al cinema, ha reso celebre l’attore in tutto il mondo. Verne Troyer ha infatti raggiunto l’apice del successo grazie Austin Power, celebre saga in cui lui vestiva i pani del Mini Me, caricatura del protagonista e personaggio iconico del film.