Verissimo, Toffanin ‘torchia’ Barale su fidanzati e flirt: la replica

Nella puntata di sabato 28 settembre, a Verissimo è stata ospite Paola Barale. Nella chiacchierata con Silvia Toffanin, la showgirl, che già in passato era stata nello studio del programma, si è raccontata senza filtri. Dal tema dei gossip alle critiche social, passando per i progetti televisivi, ecco di cosa si ha parlato Paola Barale nell’intervista su Canale 5.

I gossip: siparietto Barale-Toffanin

Accolta da Silvia Toffanin, Paola Barale ha raccontato tanti aspetti della sua vita, come ad esempio il complicato rapporto con i social e le critiche ricevute da utenti dietro uno schermo, con la showgirl che ogni tanto vorrebbe rispondere. Nel giro di qualche minuto, però, si è arrivati a toccare il tema del gossip. “So che non ami anche i gossip su di te” ha esordito Silvia Toffanin. “A me piace essere raccontata non perché sono la fidanzata di qualcuno o perché faccio delle cose mie private” ha replicato Paola Barale.

“Io faccio una vita tranquilla sai, io esco molto poco” ha continuato la showgirl. Toffanin, però, non si è arresa e ha provato a carpire qualche dettaglio su possibili flirt della Barale: “Ma c’è qualche amico, qualcuno di speciale? O sei casta e pura?“. “Ma ti sembro casta e pura?” è stata la replica di Paola Barale che ha fatto partire gli applausi in studio. La showgirl, al di là di questo siparietto con la conduttrice, non si è lasciata andare a rivelazioni sulla sua vita privata e ben presto si è passati a parlare di altro.

Il rapporto con Mike Bongiorno: l’aneddoto di Paola Barale

In studio è stata quindi mostrata una clip estratta dal Gran premio internazionale della tv datata 1999, dove Paola Barale, che vinse il Telegatto come personaggio femminile dell’anno, fu protagonista di un piccolo siparietto con Mike Bongiorno, che in quell’occasione rievocò l’addio della showgirl dopo sette anni a La ruota della fortuna. Ecco quindi che la conduttrice è passata a raccontare il suo rapporto con il defunto conduttore. Quando Silvia Toffanin le ha fatto notare che, nella clip sopra citata, Mike l’avesse “sgridata”, Paola Barale ha raccontato:

“Mike mi sgridò tantissimo, perché ci rimase molto molto male. Perché mi dissero ‘Guarda a settembre c’è la possibilità di farti condurre insieme a Gerry La sai l’ultima?’ e io, dopo sette anni de La ruota della fortuna, dico ‘Va bene’. ‘Però a Mike lo dici tu'” e io gliel’ho detto“.

Paola ha poi proseguito a raccontare l’aneddoto: “Lui fece finta di niente. Poi il giorno dopo tornò, stavamo registrando La ruota della fortuna, non lo so, forse ci pensò durante la notte, entrò in studio, davanti a tutti, mi fece una scenata… Mai nessuno mi fece una scenata così. Guarda, ti dico la verità, mi è venuta voglia di tirargli un pugno… Non l’ho fatto. È l’unica volta in tutta la mia vita che mi è venuta voglia di tirare un pugno a qualcuno“.

Nonostante questo aneddoto, Paola è grata a Mike Bongiorno: “Devo tutto a Mike, però la sua reazione è stata un po’ fuori luogo“. Toffanin è poi passata a ricordare come nel 2024, Mike Bongiorno avrebbe compiuto la bellezza di 100 anni. “Mike mi ha insegnato un sacco di cose” ha concluso Paola Barale.