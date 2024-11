Verissimo, Teresanna ricorda commossa l’infanzia in convento

Nel parterre di Verissimo, Silvia Toffanin ospita la commovente storia di Teresanna Pugliese. Prima di essere mamma dei suoi bimbi Francesco e Gioele e ancora prima di essere famosa per Uomini & Donne e per il Grande Fratello Vip, Teresanna ha superato molte difficoltà. La sua infanzia è stata costellata da ostacoli che iniziano quando aveva solo 4 anni. Lei ancora si commuove a raccontare la sua vita, soprattutto si commuove per essere riuscita a costruire una vita felice, dopo un inizio doloroso.

Quando aveva solo 4 anni e i suoi fratelli erano ancora più piccoli, nel cuore della notte, la mamma di Teresanna è scappata portando via lei e gli altri bambini da una casa di violenze. Suo padre aveva messo in pericolo la vita sia della mamma che dei bambini, quindi per salvarli, la mamma di Teresanna è fuggita ma le difficoltà per loro erano appena iniziate. Nessun membro della famiglia ha voluto aiutarli e furono costretti a rifugiarsi in un istituto di suore di Calcutta.

Teresanna Pugliese: l’infanzia difficile dalle suore e la rinascita con l’amore di Giovanni

Per i primi anni della sua infanzia, Teresanna Pugliese ha vissuto in un convento di suore di Calcutta che ospitano ragazze madri. La madre aveva trovato rifugio per lei e per i suoi bambini in cambio di lavoretti all’interno dell’istituto. Nessuno ha aiutato la sua famiglia, solo una zia. Per Teresanna non c’è stato poi e non ci sarà mai più un rapporto con il padre, anche oggi è ancora decisa nel non mantenere i legami con lui. Per lei la rinascita è arrivata con la popolarità a Uomini & Donne.

Ancora oggi le sembra impossibile ricevere così tanto affetto dalle persone di tutta Italia che l’hanno seguita e vista crescere in televisione. L’amore vero però per lei è arrivato dopo l’esperienza televisiva. Dopo la turbolenta storia con Francesco Monte, lei ha trovato il principe azzurro nel suo Giovanni Gentile. La coppia si è sposata nel 2018 e ha due bambini, Francesco di 9 anni e Gioele nato appena un mese e mezzo fa. Oggi è felice e dice di avere persino paura a parlare della sua vita per scaramanzia, perché dopo il suo passato stenta a credere che la vita le abbia donato questa rinascita.