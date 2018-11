Verissimo, Silvia Toffanin non ci sarà sabato? Problemi col maltempo

Verissimo sospeso sabato 3/11/2018? Problemi per Silvia Toffanin

Silvia Toffanin non ci sarà sabato a Verissimo? Molti telespettatori si sono chiesti se la puntata del 3 novembre 2018 subirà delle modifiche a seguito del maltempo che ha dato non pochi problemi alla conduttrice. È stata bloccata col marito Piersilvio Berlusconi all’interno del castello Bonomi-Bolchini di Portofino a causa delle cattive condizioni meteorologiche che hanno provocato diversi danni in Liguria (come il crollo della strada provinciale 227). La Toffanin e Berlusconi non hanno quindi potuto far ritorno a casa e sono stati lontani dai loro impegni lavorativi. Ciò significa che questo sabato Verissimo non ci sarà? O assisteremo ad alcuni cambiamenti, come una momentanea sostituzione di conduttori?

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non sono ancora rientrati a Milano

Vi possiamo dire con certezza che Verissimo ci sarà sabato 3 novembre 2018. Sono stati già registrati i servizi e le interviste. Inoltre – notizia di pochissimo tempo fa – Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi hanno deciso di restare in un hotel della Liguria (dove sono stati raggiunti dalle famiglie) e di ripartire per Milano tra non molto. Il sito Fanpage.it ci fa sapere che attualmente la coppia si trova a Santa Margherita, città dove il figlio Lorenzo Mattia frequenta la scuola. L’allarme meteo non è ancora rientrato e dovranno quindi attendere qualche ora prima di partire alla volta di Milano.

Anticipazioni e ospiti Verissimo del 3 novembre 2018

La puntata di sabato 3/11/2018 di Verissimo verrà trasmessa. Non si sa, però, se Silvia Toffanin riuscirà a registrare quella della prossima settimana. Dovrà sicuramente cambiare la sua agenda. Al momento vi possiamo anticipare che tra i prossimi ospiti di Verissimo ci sarà Alena Seredova, l’ex moglie del portiere Gigi Buffon. Silvia Toffanin condurrà Verissimo. Non ci sarà nessun sostituto. E molto presto scopriremo tante altre curiosità sulla puntata che andrà in onda fra pochi giorni!