Verissimo, Silvia Toffanin che gaffe: c’entrano le sorelle Cipollari

Nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 7 aprile su Canale 5, tra i diversi ospiti in studio ci sono state anche l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari e sua sorella Annarita. E’ stata proprio con quest’ultima che la conduttrice Silvia Toffanin ha fatto una gaffe, scatenando l’imbarazzo della sua ospite.

Appena entrate in studio, le sorelle Cipollari sono state accolte da Toffanin che le ha invitate a sedersi nel salottino di Verissimo. La conduttrice ha esordito domandando quale delle due fosse la minore, supponendo si trattasse di Tina.

Nello specifico ha detto:

Tu sei la piccola di casa o sbaglio?

A quel punto l’opinionista di Uomini e Donne ha risposto, fingendosi offesa:

Ma perché non si vede?

Volendo rimediare Silvia ha fatto involontariamente una gaffe con Annarita.

La conduttrice ha difatti risposto a Tina dicendo:

Si, si vede benissimo. Lo volevo sottolineare.

La specifica fatta da Toffanin ha provocato l’evidente imbarazzo della sorella dell’opinionista, la quale ha reagito con un sorriso di circostanza. Involontariamente, insomma, la conduttrice le ha sottolineato il fatto che sembrasse più anziana!

Il disagio di Annarita è poi continuato per tutta l’intervista. Più volte, difatti, sua sorella l’ha interrotta non permettendole di parlare. Di conseguenza, è rimasta quasi tutto il tempo in silenzio lasciando che fosse Tina la protagonista dell’ospitata. La cosa non è andata giù al popolo del web che si è abbandonato a diversi commenti sull’atteggiamento della minore delle Cipollari.

Di seguito alcuni:

Le continue interruzioni hanno portato anche la conduttrice ad intervenire, invitando Tina a lasciar parlare anche Annarita. Nonostante l’esuberanza della prima che ha lasciato poco spazio alla maggiore delle Cipollari, le due sorelle si sono mostrate particolarmente unite. Nel corso dell’intervista hanno ricordato alcuni momenti legati alla loro infanzia. Nello specifico l’opinionista di Uomini e Donne ha raccontato un aneddoto. Ha difatti accusato sua sorella di averla fatta cadere dalle scale quando aveva solo pochi mesi. Le due hanno poi parlato della loro famiglia, ricordando le umili origini e raccontando la morte della madre avvenuta durante la pandemia.