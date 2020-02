Verissimo non è in diretta: ecco come faceva Silvia Toffanin a sapere dell’eliminazione di Pago al Grande Fratello Vip

Se Verissimo è registrato, come mai Silvia Toffanin sapeva in anticipo dell’eliminazione di Pago al Grande Fratello Vip? È la domanda che tutti si stanno ponendo in queste ore dopo che la conduttrice Mediaset ha intervistato Serena Enardu. Durante l’intervista Silvia ha chiesto all’ex tronista sarda un commento sull’addio del cantante al reality show. Non solo: ha addirittura domandato come i due abbiano passato la prima notte fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Domande alle quali la Enardu ha risposto, seppur in modo piuttosto evasivo. Ma com’è possibile se l’eliminazione di Pago è avvenuta in diretta solo venerdì sera mentre Verissimo è registrato qualche giorno prima? Ebbene, la spiegazione c’è!

La verità sull’intervista di Silvia Toffanin a Serena Enardu a Verissimo

Ogni puntata di Verissimo viene registrata tra il giovedì e il venerdì: non tutte le interviste vengono realizzate nello stesso giorno e molto dipende dalla disponibilità degli ospiti. Quando Silvia Toffanin ha intervistato Serena Enardu tutti erano a conoscenza della nomination di Pago al Grande Fratello Vip. Le probabilità che l’artista lasciasse il gioco erano piuttosto alte e così – intelligentemente – la Toffanin ha fatto a Serena una domanda inerente una sua eventuale eliminazione. La Toffanin ha fatto anche una domanda nel caso opposto, ovvero quello in cui Pago non andasse via. È stato poi compito degli addetti al montaggio sistemare il tutto a seconda dell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda venerdì sera (quando le interviste di Verissimo erano ormai concluse).

Quando un programma non è in diretta bisogna organizzarsi come si può

Dunque, nessun complotto: la redazione di Verissimo ha semplicemente tenuto conto del fatto che la trasmissione non è in diretta e che deve fare i conti con la stretta attualità di alcuni show. Così, dopo l’eliminazione di Pago dal Grande Fratello Vip, i montatori della redazione hanno lasciato in scaletta la domanda sull’addio del cantante scartando così quella in cui si parlava di un’ipotetica vittoria.