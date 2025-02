Verissimo, ‘Pensavo di morire’. Teresanna piange, Silvia scossa

E’ iniziata una nuova puntata di Verissimo e Silvia Toffanin ha invitato nel suo studio Teresanna Pugliese e la mamma Paola che hanno raccontato senza filtri alcuni momenti che hanno cambiato la loro vita per sempre. Madre e figlia sono scappate da un uomo violento e oggi per la prima volta hanno deciso di parlarne a cuore aperto, commovendosi e emozionando il pubblico e la padrona di casa che si è mostrato molto scossa dalla storia.

Il racconto di Teresanna e la mamma Paola

L’intervista di Teresanna Pugliese e la mamma Paola si è aperta con un racconto del loro passato molto turbolento. La madre dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha parlato di un uomo violento che ha cambiato per sempre la sua vita e quella di sua figlia. Pensava fosse amore e invece si è rivelato un pericolo. Paola ha spiegato che il suo ex compagno l’ha costretta anche a lasciare il mondo della recitazione.

Ha subito degli abusi e dopo tanta sofferenza, pensando più volte di morire, si è fatta coraggio ed è scappata insieme ai suoi 4 figli. Quel giorno è stato indimenticabile per la mamma di Teresanna: ha preso un treno e non è più tornata dall’uomo che l’ha terrorizzata.

Le parole di Teresanna

Teresanna ha spiegato che il passato sofferente l’ha unita ancora di più alla sua famiglia. “Mia mamma ha avuto sempre tanta forza. Lei non solo doveva combattere per portare avanti quattro figli ma doveva combattere contro il pregiudizio delle persone vicine estranee e no”. Dopo tanto tempo, però, per mamma Paola è arrivato un nuovo amore che ha riportato la luce nella sua vita e in quella dei suoi figli.

I momenti difficili della loro vita

Teresanna, la mamma e i suoi fratelli hanno vissuto molti momenti difficili anche da un punto di vista economico. Mamma Paola lo ha raccontato in lacrime alla telecamere di Verissimo, riferendo che molte persone si vergognavano ad entrare nella loro casa. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne è stata costretta a non andare a tante feste di amici perché non poteva permettersi di comprare un regalo.

“Tutto questo ha fatto sì che noi fossimo uniti in maniera viscerale. Qualsiasi cosa succede noi siamo pronti per lei e per ognuno di noi – ha affermato Pugliese – oggi non ci fermiamo davanti a un piccolo fosso. Non dico che non ci spaventa nulla ma sappiamo realmente la vita di cosa è fatta.

La sorpresa del nipote Francesco

Dopo un racconto emozionante che ha scosso anche la conduttrice, Silvia Toffanin ha tenuto a fare una sorpresa alla signora Paola ed ha invitato nel suo studio il nipote Francesco, figlio di Teresanna. Il bambino ha letto una lettera per la nonna scritta da lui che ha fatto commuovere ancora una volta tutti. Il piccolo ha usato parole toccanti che hanno fatto piangere la mamma dell’ex corteggiatrice che non ha potuto fare a meno di abbracciarlo.

L’intervista si è conclusa con dei ringraziamenti da parte degli ospiti nei confronti della Toffanin che, secondo loro, è una delle poche conduttrici autentiche della televisione italiana.