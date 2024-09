Verissimo, Paola Iezzi: “Non capivo il dolore di Chiara”, critiche

Martedì, 24 settembre, uscirà “Sisters“, il libro di Paola e Chiara Iezzi. In questa biografia, le due sorelle ripercorrono la loro vita, artistica e personale, raccontando l’infanzia, l’ascesa al successo, la dolora separazione, e infine la reunion, che ha segnato l’inizio di una nuova e travolgente ondata di popolarità. Il duo ha scelto Silvia Toffanin per presentare il loro nuovo progetto, rilasciando un’intima intervista a Verissimo oggi, sabato 21 settembre.

Com’è noto, Paola e Chiara sono state separate per ben dieci anni, prima di fare il loro trionfante ritorno al Festival di Sanremo nel 2023. Il loro non è stato un allontanamento solo artistico, ma anche personale. Difatti, non si sono viste per tutti quegli anni, tagliando completamente i rapporti. Le due non s’incontravano neanche per le festività e cercavano di sapere della vita dell’altra attraverso la loro mamma. Intervistate da Silvia Toffanin, hanno raccontato il dolore vissuto in quei dieci anni, di cui parlano a lungo anche nel libro. Ecco cos’ha ricordato Paola:

Raccontare la nostra separazione non è stato facile. Non è stato neanche viverlo. Dieci anni di separazione e allontanamento sono stati tanti. Ma, sono serviti, incredibilmente. Lei ha scelto, io mi sono dovuta adeguare. La pensavo in un modo molto diverso, perché io e Chiara abbiamo vissuto l’insuccesso in un modo diverso. Io ero disposta a lottare e ad aspettare che tornasse il successo che sembrava essersene andato. Pensavo che l’unione facesse la forza e che questo nostro sodalizio avrebbe potuto continuare. Non mi ero resa conto quanto fosse pesante per lei, perché io mi taravo sulla mia forza e non mi rendevo conto che non tutti hanno la stessa tempra. Poi l’ho capito, ma i suoi silenzi iniziali mi hanno spiazzato.

Va ricordato che, ai tempi, Chiara stava vivendo una relazione sentimentale molto complessa, che le ha lasciato molte ferite. In passato, ha poi parlato dei suoi problemi di salute mentale, tra episodi di attacchi di panico e ansia. Da circa dieci anni, infatti, va in terapia. Inoltre, a Verissimo, ha ammesso di aver avuto bisogno di un momento di pausa anche a livello artistico, per ritrovare sé stessa:

Era davvero un momento in cui avevo necessità di capire più me stessa. Dopo tanti anni di successo, ho sentito la necessità di crescere come persona. Ed ero estremamente convinta che anche Paola ne avesse la necessità. Però, ho avuto paura di deluderla. In più in quel periodo ho scoperto di aver trascurato la vita privata. Ho chiuso una storia, è stato un momento difficile. Dal punto di vista professionale è stato difficile non avere un contratto discografico. Tutte le responsabilità erano su di noi, dovevamo gestire moltissimi aspetti. Ho avuto bisogno di una pausa per ricaricare le energie, ma ho avuto paura della reazione di Paola.

A seguito di queste dichiarazioni, su X sono spuntate alcune critiche contro Paola Iezzi. Alcuni utenti, infatti, hanno trovato Paola troppo dura nei confronti della sorella, la quale, invece, ha un carattere più fragile e sensibile. Tuttavia, molti dei loro fan l’hanno difesa, rimarcando come si tratta di episodi del passato e quanto Paola sia stata molto vicino a Chiara nei suoi momenti difficili, portandole ad essere, oggi, più unite che mai.

Infine, Chiara ha ribadito come ora abbiano trovato il loro equilibrio, portando avanti il loro progetto musicale in coppia, ma allo stesso tempo coltivando le rispettive carriere individuali. “Ma Paola e Chiara è per sempre”, ha esclamato Paola Iezzi.

