Verissimo, Ornella Vanoni ed il cane Ondina: momenti imbarazzanti

Durante la puntata di Verissimo andata in onda domenica 7 aprile tra i diversi ospiti in studio da Silvia Toffanin c’è stata anche la cantante Ornella Vanoni. Insieme a lei è venuto anche il suo barboncino Ondina. Proprio la cagnolina si è resa protagonista di un momento divertente ed imbarazzante. Improvvisamente si è sentito un rumore che ha fatto preoccupare la conduttrice: qualcosa era caduto.

L’intervista tra Ornella Vanoni e Silvia Toffanin è iniziata nell’imbarazzo. Appena arrivata in studio la cantante si è difatti osservata intorno con aria spaesata, affermando di vederlo cambiato. La sua osservazione ha lasciato perplessa la conduttrice, la quale ha immediatamente replicato facendole notare come tutto fosse rimasto uguale. Nonostante questo ha cercato comunque di assecondare le parole della sua ospite.

Questa la sua risposta:

E’ sempre uguale. Abbiamo fatto un set bello per te.

Nuovamente Vanoni ha sottolineato:

Ma queste seggiole erano già così?

Portando la conduttrice a replicare un po’ a disagio:

Forse avevi altri pensieri e non hai guardato le sedie l’altra volta.

I momenti imbarazzanti, tuttavia, non sono finiti qui. Il barboncino di Ornella, Ondina, ha difatti combinato un pasticcio mentre la sua padrona veniva intervistata. Improvvisamente si è sentito un rumore che ha fatto capire a Toffanin che qualcosa fosse caduto a terra. Dopo aver giocato con le palline che le erano state messe a disposizione in studio, la cagnolina della Vanoni si è arrampicata su un tavolino dove erano stati poggiati dei fazzolettini, una bottiglia ed un bicchiere d’acqua per gli ospiti. Con le zampette Ondina ha spinto la scatola con i fazzoletti che ha fatto così rovesciare il bicchiere facendolo cadere sul pavimento.

Ironicamente la sua padrona ha commentato:

Ondina adesso ci tocca pagare anche il bicchiere!

Immediatamente la conduttrice si è alzata per recuperare il bicchiere e riparare al danno.

Il siparietto con protagonista l’amico a quattro zampe della cantante ha divertito il web, portando gli utenti a commentare l’episodio.

Di seguito le parole di uno spettatore:

Vanoni ha poi parlato di Elodie in merito alla sensualità del corpo che non equivale ad un corpo nudo.

Nello specifico ha detto:

Ultimamente era abbastanza nudina ma d’altra parte lei se lo può permettere.

Non è chiaro quindi se volesse farle o meno un complimento.