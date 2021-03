Verissimo, Natalia Paragoni su Andrea Zelletta: “Non me l’aspettavo”

Ospiti nella puntata di Verissimo di sabato 6 marzo 2021 anche Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La coppia ha parlato del loro amore nel salotto di Silvia Toffanin svelando nel salotto di Canale Cinque che quella del Grande Fratello Vip è stata una avventura difficile. Zelletta l’ha vissuta in prima persona, mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne da casa. Prima che Andrea iniziasse questo percorso nel reality show più spiato d’Italia si sono detti che tutto sarebbe andato bene tra loro, anche se non sapevano a cosa andavano incontro. Andrea e Natalia sono fidanzati da quasi due anni, dopo essersi conosciuti e scelti durante il programma dei sentimenti di Maria De Filippi. Natalia ha fatto una confessione abbastanza forte e piena di significato alla Toffanin, sostenendo:

“Non mi aspettavo tutte quelle dimostrazioni d’amore nella Casa perché noi non siamo una coppia da tante parole, ma ci dimostriamo amore nei piccoli gesti”

La ragazza si è detta molto orgogliosa del suo fidanzato perché si è fatto conoscere al grande pubblico nella sua semplicità ed educazione. In questi mesi di permanenza di Andrea al GF Vip ha cercato di lavorare il più possibile per non pensare, ma una volta ritornata a casa metteva subito su Mediaset Extra per controllare il suo amato. La Toffanin è rimasta piacevolmente sorpresa dal percorso di Andrea nel reality condotto da Alfonso Signorini e alla Paragoni ha detto: “Da fuori dico che non ti ha mai mancato di rispetto”.

Capitolo matrimonio: Andrea Zelletta e Natalia si sposano? Questa è una idea che frulla nella testa del ragazzo, gli piacerebbe ma ha ammesso che c’è ancora tempo. Sono giovani, ma non vogliono far passare troppo tempo perché gli piacerebbe diventare padre entro i trent’anni. Dunque, quando convoleranno a nozze? Al momento non è dato saperlo, ma la voglia di viversi quotidianamente è tanta.

Dopo cinque mesi di lontananza, tra loro è tornata la passione come testimoniano gli scatti pubblicati sui loro porfidi social. Nelle immagini, infatti, si vedono i due a letto, abbracciati e coperti da un lenzuolo che lasciano libera l’immaginazione. Magari nei prossimi mesi potrebbe arrivare l’annuncio di un bebè in arrivo.