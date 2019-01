Verissimo: Lucrezia Lante della Rovere parla della madre Marina Ripa di Meana

Lucrezia Lante della Rovere a Verissimo: le parole sulla madre morta Marina Ripa di Meana

Lucrezia Lante della Rovere ha parlato per la prima volta della madre Marina Ripa di Meana, morta un anno fa. L’attrice lo ha fatto nello studio di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda sabato 26 gennaio 2019. “La mia famiglia è ed è stata mia madre. Siamo cresciute insieme e siamo state sempre molto legate. Lei era una donna pubblica e parlava della sua vita privata in pubblico, questo per me a volte è stato difficile”, ha detto l’interprete di tv, cinema e teatro. “Lei è stata sempre fortissima e dignitosissima. Gli ultimi anni a causa della sua malattia, il nostro rapporto si era intensificato. Ci sentivamo tutti i giorni. Faccio fatica a pensare a lei al passato. Quando vado a passeggiare nella natura con i miei cani lei è con me, risento le sue risate, il suo entusiasmo”, ha aggiunto Lucrezia.

Lucrezia Lante della Rovere parla del cancro di Marina Ripa di Meana

“Eravamo in casa insieme. Io dal divano la guardavo girare per le stanze, con una gonna svolazzante, e scriveva su un foglio tutte le cose che voleva ancora fare e mi diceva ‘Questo cancro mi sta consumando ma io non posso morire, ho ancora troppo da fare’”, ha raccontato Lucrezia Lante della Rovere a Verissimo. Nonostante il dolore, Marina Ripa di Meana non ha mai rinunciato alla sua bellezza. “L’ultimo Natale, lei è poi morta il 5 gennaio, si è fatta truccare, ha indossato un abito bellissimo e con dei tacchi pazzeschi a ha voluto, senza l’aiuto di nessuno, raggiungerci a tavola”, ha confidato la figlia.

Verissimo: Lucrezia Lante della Rovere sta per diventare nonna

A Verissimo Lucrezia Lante della Rovere ha annunciato che sta per diventare di nuovo nonna. “Proprio oggi ho scoperto che mia figlia Ludovica aspetta una bambina, diventerò per la seconda volta nonna, e voglio dedicare questa notizia a mia madre”, ha svelato la 52enne. Lucrezia è madre di due figlie gemelle, Ludovica e Vittoria, avute dall’ex compagno Giovanni Malagò, imprenditore e presidente del CONI.