Verissimo, Katia Follesa ha avuto il Covid: “È stata una galera”

Katia Follesa ha avuto il Covid-19 ma solo ora ha deciso di parlarne. La comica lanciata da Zelig col duo Katia & Valeria ne ha parlato per la prima volta a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 26 dicembre. Come spiegato a Silvia Toffanin la 44enne ha contratto il maledetto virus lo scorso ottobre. Come successo a tanti colleghi l’ha scoperto grazie al lavoro visto che da tempo è costretta a fare almeno un tampone a settimana.

Proprio durante un tampone di controllo Katia ha scoperto di aver contratto il Covid-19. Per fortuna, però, non ha avuto particolari sintomi: la Follesa aveva una carica virale molto bassa. Non è stata particolarmente male ma l’attrice e conduttrice è stata ovviamente in quarantena. Un periodo difficile, che la Follesa non ha esitato a definire una vera e propria galera, dal quale sperava di uscire presto ogni giorno.

A Verissimo Katia Follesa ha fatto sapere:

“Ho sfruttato quel momento per regalare un po’ di ironia sui social. Nessuno dei miei famigliari voleva incrociarmi, neanche in corridoio. Posso dire che è stata una galera”

Nonostante il momento difficile, dunque, la Follesa ha cercato di non perdersi d’animo e di sfruttare la sua vena comica, che tanto successo le ha regalato nella vita. Katia ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione nei primi anni Duemila.

Dopo il grande successo ottenuto a Zelig con la collega Valeria Graci la sua carriera è stata praticamente tutta in ascesa. Katia Follesa non si è più fermata, ha lavorato per numerosi programmi, divisi tra Rai, Mediaset e Real Time. Non è mancato di certo il cinema: la comica è stata ad esempio nel cast di Benvenuti al Nord.

La vita privata di Katia Follesa

Katia Follesa ha dal 2006 una relazione col collega Angelo Pisani, il componente del duo comico Pali e Dispari. Il primo incontro tra i due è avvenuto proprio dietro le quinte di Zelig: uno show che ha regalato ad entrambi così tanto dal punto di vista privato e professionale.

Ad oggi Katia e Angelo non sono ancora convolati a nozze ma da tempo sono già una famiglia. Nel 2011 i due sono diventati genitori della piccola Agata, che è molto legata ad entrambi i genitori famosi.