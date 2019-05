Verissimo in ferie: il direttore di Canale 5 ringrazia Silvia Toffanin

By

Verissimo in ferie: il direttore di Canale 5, rete ammiraglia Mediaset, ringrazia Silvia Toffanin

Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha voluto ringraziare Silvia Toffanin per il grande successo di Verissimo, che va in ferie e tornerà a settembre 2019. La trasmissione del sabato pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, non solo si è confermata programma di riferimento nel panorama televisivo italiano, ma ha anche incrementato il suo pubblico e la sua presenza sui social. Alla luce di questi brillanti numeri, che hanno visto una media di share di 2.500.000 spettatori settimanali (share 20% di cui il 19% su target commerciale e con picchi di oltre il 27%), Schieri ha parlato di bilancio eccezionale.

“Si è conclusa un’altra stagione all’insegna del successo per Verissimo”. I numeri del programma

“Ieri 25 maggio, con 2.952.000 spettatori, share del 22,54% e il boom sul fronte social (orimi nei TT Italia e Mondo di Twitter), si è conclusa un’altra stagione all’insegna del successo per Verissimo“, recita la nota ufficiale diffusa dal direttore Schieri che, prima di ringraziare Silvia Toffanin, snocciola altri dati importanti, oltre a quelli poc’anzi riportati: “Rispetto alla scorsa stagione, il programma ha incrementato il suo pubblico tradizionale (donne 35-44 anni), raggiungendo il 23,2% di share, pur presidiando una quota pregiata di pubblico giovane che supera il 22% di share”. Soddisfazione anche per i numeri social: “Sul fronte social quest’anno il profilo ufficiale del programma ha superato 1 milione di followers”.

“Stile di conduzione unico ed elegantissimo di Silvia Toffanin, grazie. Arrivederci a settembre”

Dunque, ecco lo speciale ringraziamento alla ‘timoniera’ di Verissimo: “Il mio ringraziamento speciale va allo stile di conduzione unico ed elegantissimo di Silvia Toffanin e alla sua capacità e a quella del suo gruppo di lavoro di confezionare un programma sempre impeccabile. Arrivederci a settembre”. L’ultima puntata del talk, andata in onda ieri, ha fatto luce (almeno parzialmente) sulla vicenda ormai di dominio pubblico inerente al Prati Gate. Nella fattispecie in studio è tornata Pamela che ha confessato che Mark Caltagirone, l’uomo che avrebbe dovuto sposare, non esiste.