Verissimo, il dolore di Virginia Mihajlovic: “Papà è sempre con me”

La seconda ospite della puntata di oggi, sabato 9 settembre, di Verissimo è stata Virginia Mihajlovic, figlia del noto calciatore e allenatore Sinisa scomparso lo scorso dicembre in seguito a una lunga e sofferta battaglia contro la leucemia. Tra la commozione e le lacrime la giovane ragazza ha parlato del suo matrimonio e del rapporto con il padre nonché della nascita di sua figlia Violante.

Il matrimonio con Alessandro Vogliacco e la mancanza del padre Sinisa

Il primo argomento affrontato da Virginia Mihajlovic nel corso dell’intervista di Silvia Toffanin è stato il recente matrimonio con il calciatore del Genoa, Alessandro Vogliacco, conosciuto a Torino e con il quale è stato amore a prima vista: “Ci siamo innamorati subito, sono timida e selettiva ma quando l’ho conosciuto mi sono sorpresa di me stessa. Con lui ero contenta, capii subito che era quello giusto.”

Il giorno del matrimonio è stato a dir poco emozionante per la giovane ragazza ma anche accompagnato da una grande tristezza e senso di vuoto a causa della sentita mancanza del padre Sinisa Mihajlovic. “Era da un anno che lo rimandavo per via delle condizioni di papà. Ricordo bene la giornata in cui avevamo scoperto che lui non avrebbe potuto esserci a giugno e lui era veramente dispiaciuto. L’abbiamo rimandato a quest’anno e ovviamente speravo che riuscisse a esserci, perché ogni figlia sogna di andare all’altare con il proprio papà. Purtroppo non ce l’ho fatta, però ho sentito la sua presenza accanto per l’intera giornata”, ha rivelato Virginia.

“Ero un po’ tesa e preoccupata ed è stato difficile godermi la giornata fino in fondo, però mi sono soffermata solo ed esclusivamente sul mio amore per Alessandro e in parte ce l’ho fatta, sono certa che lui mi stesse guardando perché ho vissuto una forte sensazione di protezione” ha poi proseguito.

Virginia ha quindi rivelato che inizialmente non era più certa di volersi sposare pur amando molto il suo compagno e coltivando il sogno di creare con lui e la piccola Violante una famiglia come la sua. Pensiero nato in seguito alla scoperta della malattia del papà che aveva distolto la ragazza dai suoi progetti e dalla sua vita privata. Nonostante ciò però Virginia ha affrontato il lutto e il dolore per la perdita del padre decidendo di dare a sé stessa e al suo futuro marito prova di grande forza e coraggio nell’organizzare il tanto sognato matrimonio: “Per me non è stato facile sposarmi, pur amando Alessandro e sognando il matrimonio. Però so che papà avrebbe voluto questo e poi per dimostrare a mio marito di essere forte, volevo giurargli amore eterno”.

La nascita della figlia Violante

Un rapporto che ha radici molto profonde quello tra Virginia e il marito, dal quale due anni fa la figlia di Sinisa ha avuto una bambina: Violante. “Diventare mamma è stata da sempre il mio sogno, anche perché sono nata e cresciuta in una famiglia rumorosa e ho pensato che non sarei mai riuscita a vivere in una casa silenziosa” ha rivelato Virginia visibilmente commossa.

Una nascita che per tutta la famiglia Mihajlovic si è rivelata terapeutica, soprattutto per Sinisa che ha così avuto modo di poter conoscere la nipotina e passare del tempo con lei: “Il suo arrivo è stata una gioia per tutti, anche papà era felicissimo e l’amava veramente tanto. Io da figlia ero sorpresa perché chi lo conosceva sapeva quanto fosse buono, ma con lei era proprio diverso. Ricordo ancora delle scene in cui la guardava e piangeva“.

Infine, alla domanda su come stia sua mamma, Arianna Rapaccioni, Virginia Mihajlovic ha affermato: “Lei è una donna forte, in questi anni ha sofferto tanto, è stata sempre accanto a lui negli ospedali. Ha passato momenti difficili, ma è forte. Piano piano si sta riprendendo. Davanti a noi non ha mai dato cenno di cedimento”.