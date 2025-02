Verissimo, Giorgi sui ricordi: “Andrea butterà tutto”, Silvia rincuora

Nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 lo studio si è collegato nuovamente con Eleonora Giorgi, la quale ha aggiornato Silvia Toffanin ed il pubblico in merito all’avanzare della sua malattia. L’intervista si è incentrata sui ricordi, riprendendo un particolare raccontato da suo figlio Andrea Rizzoli durante la sua ospitata nella puntata di ieri. Nello specifico l’attrice ha rivelato come abbia il timore che il figlio possa buttare via tutte le cose che ha conservato negli anni.

Come di consueto questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi c’è stata anche Eleonora Giorgi. L’attrice è solita collegarsi con lo studio per aggiornare in merito alle proprie condizioni di salute. Nella puntata di ieri è stato intervistato suo figlio Andrea Rizzoli e gran parte dell’ospitata di Giorgi è stata incentrata su quanto detto dal figlio e sul rapporto con la sua famiglia.

Nello specifico Eleonora si è riallacciata ad un aneddoto raccontato da Andrea nel corso della sua intervista con Toffanin. Rizzoli ha rivelato alla conduttrice di aver ricevuto da sua madre, proprio il giorno della sua operazione, un vecchio walkman con all’interno una cassetta. Una volta indossate le cuffie e fatta partire la cassetta, ha sentito la voce registrata di suo padre che lo invitava a dire “mamma” e poi lui bambino pronunciare per la prima volta quella parola. Nel ricordare quel momento Eleonora si è visibilmente commossa.

L’attrice ha poi rivelato come abbia conservato delle scatole contenenti tutti i ricordi legati ai suoi figli, precisamente due per Paolo e due per Andrea. Ha successivamente aggiunto che un giorno il maggiore potrebbe buttare via tutto. Ha difatti spiegato come Andrea non sopporti il fatto che lei tenda a conservare sempre tutto, dai vecchi giocattoli di quando loro erano bambini ai bigliettini ricevuti da parte di amici e parenti. Silvia Toffanin l’ha tuttavia rassicurata dicendole come suo figlio la ami troppo e di conseguenza non potrebbe mai compiere un gesto del genere. Come sempre le due si sono infine salutate con la solita promessa, ovvero quella di risentirsi presto per nuovi aggiornamenti.