Verissimo, Gianmarco Tamberi: l’amore e i successi nello sport

Oggi, sabato 9 settembre, è ufficialmente tornata in onda la nuova stagione di Verissimo. La celebre conduttrice Silvia Toffanin ha fatto il suo ingresso nel famoso salotto di Mediaset e si appresta a tenere compagnia a milioni di italiani fino alla prossima estate. Un piccolo problema di salute della Toffanin ha però rischiato di rovinare la partenza del celebre talk show pomeridiano di Canale 5: la conduttrice infatti si è subito scusata con il pubblico per il suo l’abbassamento di voce. Insomma, non benissimo come partenza.

Ma passando agli ospiti si sapeva, la prima puntata sarà ricca di personalità importanti del mondo dello spettacolo come Myrta Merlino e Sonia Bruganelli che si alterneranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e aggiornare i telespettatori sulle loro vite private e lavorative. Ad aprire le danze quest’anno è stato il Campione Olimpico Gianmarco Tamberi.

La vittoria ai Mondiali

Il campione di salto in alto nel corso dell’intervista, tra le altre cose, ha ripercorso la gioia della vittoria ai recenti Mondiali di Budapest: “Questa medaglia d’oro ha un sapore magnifico, era l’ultima grande manifestazione che mi mancava da vincere per chiudere un cerchio ed esserci riuscito mi rende orgogliosissimo”.

Occasione nella quale ha avuto modo anche di celebrare la sua vittoria sia in privato che sulla pedana: “I festeggiamenti ci sono stati, soprattutto in pedana li avrete visti. Quando mi rendo conto di aver vinto e di essere riuscito a realizzare il mio sogno non riesco a contenermi nel momento. La gente che è li sa quello che provo e condividerlo con loro è stato unico”.

A quel punto la conduttrice ha svelato a Tamberi di avergli preparato un regalo per onorare il suo recente successo: un video che riassumeva i momenti salienti della carriera e delle vittorie olimpiche di Tamberi, con qualche riferimento all’infortunio subito e alle difficoltà che ha dovuto superare.

Al termine del filmato Tamberi, visibilmente emozionato, ha ringraziato la conduttrice per avergli fatto un regalo davvero speciale: la possibilità di rivedersi nei momenti più importanti della sua carriera e della sua vita in generale. Tamberi ha quindi rivelato di essere sempre proiettato verso il futuro e a ciò che deve ancora raggiungere, mentre raramente si sofferma sui suoi successi: “Rivedere questi video ti fa rendere conto veramente di quanto è stato lungo e duro questo percorso e quanto in realtà la caparbietà e la voglia di riuscirci alla fine abbiano avuto la meglio”.

Tamberi e il rapporto con il padre-allenatore

Proseguendo nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin ha toccato l’argomento famiglia parlando del difficile rapporto di Gianmarco con il padre, che per ben 12 anni è stato al fianco del figlio in qualità di allenatore. A oggi Tamberi ha affermato di aver dovuto prendere una decisione molto sofferta per poter trovare un equilibrio nello sport e una persona con la quale avere un rapporto sano e professionale: cambiare allenatore e allontanare così il padre. Figura con la quale fin da bambino, a causa di evidenti problematiche relazionali, non è mai riuscito ad avere un bel rapporto sia nel privato che nel lavoro.

“Con mio papà non ho mai avuto un grande rapporto, fin da bambino. Staccarmi da lui è stata una delle tante difficoltà della mia carriera. Sembrava impossibile poter uscire dalla comfort zone, ma avevo bisogno per tanti motivi di trovare una nuova guida”, ha affermato Tamberi.

L’infortunio e la depressione

Successivamente Tamberi ha tenuto a ricordare quelli che sono stati i cinque anni più difficili della sua vita e che lo hanno portato a vivere un momento di depressione. Prima di diventare il campione olimpico che conosciamo oggi, Gimbo è stato vittima di un terribile infortunio nel 2016, avvenimento che lo ha profondamente segnato: “Quella è una cicatrice che mi rimarrà sempre dentro anche se fortunatamente è stata coperta da tanti successi. Quei cinque anni non li dimenticherò mai, ho vissuto una specie di depressione che mi ha cambiato la vita”.

Il rapporto con la moglie Chiara

Tamberi ha poi rivelato che in quel periodo di sofferenza la persona più importante che lo ha spronato e supportato è stata la moglie Chiara, conosciuta quanto entrambi erano adolescenti: “Devo tantissimo a lei per come mi è stata vicino in quegli anni difficilissimi. Si è dedicata a me, al mio sogno che poi è diventato il nostro”, ha confidato Tamberi a Silvia Toffanin.

“Ha capito quanto era importante per me tutto questo, che volevo riprendermi tutto dopo quell’infortunio. Lei ha deciso di sacrificare tanto del suo percorso per me. Mi ama davvero e sono davvero fortunato ad averla trovato tanti anni fa. Il modo in cui ama lei è davvero una fortuna immensa”, ha poi aggiunto Tamberi.

A conclusione dell’intervista è stata proprio la moglie Chiara a fare il suo ingresso nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare gli anni passati al fianco di Gianmarco, le sconfitte e le vittorie che i due hanno superato essendo uno la spalla dell’altro.