Verissimo: strafalcione grammaticale durante l’intervista a Giannini FOTO

Errore grammaticale a Verissimo durante l’intervista a Giancarlo Giannini

Anche ai più bravi capita di sbagliare. Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, i telespettatori più attenti hanno notato uno strafalcione grammaticale. Un errore che nessuno si aspettava, soprattutto dalla redazione di Silvia Toffanin, sempre precisa e puntigliosa. Ma cosa è successo di preciso? Durante l’intervista a Giancarlo Giannini è stato mandato in onda un filmato con alcune scritte. Nient’altro che dichiarazioni passate dell’attore in merito ai suoi quattro figli. Chi si è occupato del video ha avuto una clamorosa svista, mettendo un “h” di troppo (come si vede nelle foto in basso). Una cantonata che non è sfuggita al pubblico, che subito ha riportato il fatto sui social network e in particolare su Twitter.

Giancarlo Giannini a Verissimo per parlare del suo ultimo film

Giancarlo Giannini è stato ospite di Verissimo per parlare del suo ultimo film – Notti magiche – diretto da Paolo Virzì. La pellicola è ambientata negli anni Novanta e Giannini indossa i panni di un produttore corrotto. La presentazione del lungometraggio è stata occasione per parlare in tv della sua lunga carriera di attore e doppiatore. Ma pure della vita privata, piena d’amore con due matrimoni e quattro figli. Senza dimenticare i momenti più brutti: Giancarlo ha perso il primogenito Lorenzo. Una perdita, avvenuta quando il ragazzo aveva solo 19 anni, che ha segnato la vita dell’attore, che ha trovato rifugio e consolazione nella fede.

Verissimo: Giannini recita i versi di Blake a Silvia Toffanin

L’intervista di Giannini a Verissimo si è conclusa con Giancarlo che ha recitato alcuni versi di William Blake – famoso poeta inglese – a Silvia Toffanin. Un dono che è stato molto apprezzato dalla conduttrice ma soprattutto dal pubblico a casa che, strafalcione grammaticale a parte, ha applaudito a questa ospitata.