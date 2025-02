Verissimo, Enzo Paolo Turchi: “Colpo al cuore”. Sorpresa riuscita

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono stati ospiti a Verissimo e per la prima volta dopo tanto tempo sono stati accompagnati dalla figlia Maria che ha da poco compiuto dodici anni. La bambina è entrata prima dei genitori ed è stata intervistata da Silvia Toffanin che ha poi fatto entrare la coppia.

La rivelazione su Maria

Maria Turchi ha dodici anni ed è la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. A differenza dei suoi genitori che sono due ballerini, la bambina sembra odiare la danza e prediligere altri sport come il calcio. “Per me è un colpo al cuore”, ha affermato il papà che ha fatto della sua passione il suo lavoro.

Sorpresa per la dodicenne

In occasione del suo dodicesimo compleanno, Silvia Toffanin ha voluto fare un sorpresa a Maria. Per prima cosa ha mandato in onda un filmato di un giocatore del Napoli che ha fatto gli auguri alla bambina. La maglia celeste, poi, è giunta in studio ed è stata regalata alla festeggiata. E poi ancora, non poteva mancare un video da parte dei tanti amici della piccola che non hanno perso occasione di dedicarle belle parole.

In particolare, il filmato ha commosso i due genitori, Carmen e Enzo Paolo. “I figli ti fanno capire tante cose – ha affermato, piangendo la ballerina – cos’è veramente importante nella vita e per questo devo ringraziare Maria e mio marito”. Allo stesso modo, l’ex gieffino ha riferito: “Io devo ringraziare Carmen che ha sofferto tanto perché ogni volta era una delusione quando non accadeva”. Ha fatto riferimento alla gravidanza in tarda età.

La storia di Carmen e Enzo Paolo

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sono una coppia storica della televisione e spettacolo italiani che nel corso degli anni hanno lasciato il segno per il loro talento e unicità in ambito professionale. Moglie e marito, i due hanno avuto delle difficoltà nel diventare genitori. Infatti, Maria è arrivata soltanto dodici anni fa, dopo tante delusioni e sofferenze. La figlia è nata grazie alla fecondazione assistita che ha scatenato una serie di polemiche che, però, non hanno fatto cambiare idea alla coppia.

Oggi, la famiglia non perde occasione di mostrarsi al pubblico e ai fan che da tempo supportano e sostengono i due vip. Basti pensare che Enzo Paolo Turchi era uno dei preferiti del Grande Fratello di quest’anno dai telespettatori che, però, non lo hanno convinto a rimanere nella casa più spiata d’Italia. La coppia è stimata da tutti.