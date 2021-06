Verissimo, Elena D’Amario: “Nigiotti amore travolgente, ci si sente ancora”

Elena D’Amario, ospite con una intervista inedita nella puntata odierna di Verissimo, ha parlato dell’ex fidanzato Enrico Nigiotti, con il quale è rimasta in ottimi rapporti. La danzatrice e il musicista hanno dato vita ad una delle love story più apprezzate dai fan di Amici di Maria De Filippi. Rimane nella storia del talent show il gesto d’altruismo del toscano, che all’epoca del suo impegno nella trasmissione Mediaset a un certo punto rinunciò alla sfida, auto eliminandosi per permettere all’allora compagna di proseguire nel gioco. Quando il programma finì, Nigiotti e la ballerina fecero sognare con la loro relazione i fan ancora un paio di mesi, prima di lasciarsi e procedere ognuno per la propria strada. Finì l’amore ma non la stima reciproca.

“Noi continuiamo a supportarci nei momenti professionali. Ci sentiamo con un messaggio in quei momenti. Enrico è stato il mio primo amore. Lo ricordo con un affetto enorme. Non lo dimenticherò mai. Un amore così travolgente non l’ho più provato”, ha confidato con affetto Elena a Silvia Toffanin. Parole che naturalmente hanno fatto breccia nei nostalgici della coppia, che sui social hanno particolarmente apprezzato le esternazioni della danzatrice.

Conclusosi il momento ricordi dolci, in studio è giunta una sorpresa per la D’Amario. Alessandro Cavallo, giovane talentuoso che ha preso parte all’edizione di Amici 2021, le ha spedito un messaggio definendola una “anima pura” e ringraziandola calorosamente e con profonda stima per il percorso svolto insieme.

La clip ha inorgoglito l’ex di Nigiotti che ha ribadito di credere in molto in Cavallo e di pensare che possa avere un futuro sfavillante nel mondo della danza. Infine la ballerina ha raccontato alla padrona di casa che di recente ha cominciato a sentire seriamente il bisogno di diventare mamma. Una sensazione che ha cominciato a manifestarsi da qualche tempo a questo parte e che via via che trascorrono i mesi si fa sempre più intensa. Un “pensiero costante”, ha chiosato Elena.

Elena D’Amario è single

Nessuna menzione invece circa la sua vita sentimentale. Poco più di un mese fa aveva dichiarato di essere single. Un’esternazione che aveva messo fine anche alle voci che la volevano assieme ad Alessio La Padula, altra ‘vecchia conoscenza’ di Amici di Maria De Filippi, con il quale era stata paparazzata in diverse occasioni.