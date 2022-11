Nuovi appuntamenti questo weekend in TV con Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa. Ecco chi sono gli ospiti che entreranno nei salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio sabato 5 e domenica 6 novembre 2022.

Verissimo ospiti sabato 5 e domenica 6 novembre 2022

Questo sabato 5 novembre 2022, andrà in onda l’intervista di Silvia Toffanin a Katherine Kelly Lang, la celebre attrice americana interprete di Brooke Logan nella longeva soap opera Beautiful. Approderà nel salotto di Verissimo anche Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. La nuova puntata accoglierà in studio anche l’attrice comica Paola Minaccioni ed Enrica Bonaccorti, che si svelerà sulla sua vita e la sua carriera. Infine, il pubblico di Canale 5 avrà modo di assistere all’intervista all’attore Stefano Fresi, tra pochi giorni al cinema con il film The Land of dreams.

Nel pomeriggio di Canale 5 di domenica 6 novembre 2022, si racconterà a Verissimo Wanda Nara in esclusiva. Per la prima volta in TV, la showgirl argentina parlerà della sua crisi matrimoniale con Mauro Icardi. Torneranno nel salotto di Silvia Toffanin Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, che dal 9 novembre saranno al timone della nuova edizione di Zelig. Direttamente dal Grande Fratello Vip, si racconterà Amaurys Perez.

Si farà intervistare anche Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa. Infine, sarà ospite di questa nuova puntata anche le neo sposa Angela Melillo, accompagnata dalle sue amiche più care Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Milena Miconi, Manila Nazzaro e Gabriella Labate.

Domenica In ospiti 6 novembre 2022

Domenica In tornerà in onda con la nona puntata di domenica 6 novembre 2022 con nuovi ospiti. Secondo quanto riporta TvBlog, Mara Venier avrà l’opportunità di intervistare Monica Bellucci insieme a Valerio Mastrandrea. I due attori parleranno del film Diabolik 2 dei Manetti Bros nelle sale cinematografiche il 17 novembre, dove interpretano rispettivamente Altea e l’ispettore Ginko.

Zia Mara accoglierà in studio anche Paolo Bonolis, che avrà modo di parlare del suo ultimo libro Notte fonda. E ancora sarà presente in studio Maurizio Vandelli, il quale farà un omaggio all’amico Lucio Battisti. La nona puntata andrò avanti con Beppe Fiorello e Paolo Ruffini, che parleranno del film Ragazzaccio.

Ovviamente, a Domenica In ci sarà uno spazio dedicato a Ballando con le Stelle con Iva Zanicchi. Infine, Mara Venier intervisterà Massimiliano Gallo, l’attore protagonista della fiction Vincenzo Malinconico.

Che tempo che fa ospiti quinta puntata

Nuova puntata di Che tempo che fa, con al timone Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. Al momento, non sono ancora stati resi noti gli ospiti del quinto appuntamento di domenica 6 novembre 2022.