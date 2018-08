Verissimo, data di inizio: Silvia Toffanin torna con grandi interviste

Silvia Toffanin torna con Verissimo a Settembre: data di inizio ufficiale

La nuova stagione televisiva è alle porte ormai. Con la fine dell’estate, sul piccolo schermo stanno per tornare i talk-show più amati dai telespettatori italiani. Il salotto del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin è senza dubbio uno dei più seguiti. Non è un caso che Verissimo raggiunga spesso veri record di ascolti. A quanto pare, anche per quest’anno la presentatrice si appresta a regalare numerose emozioni e successi. A grande sorpresa, l’ultimo numero del settimanale Chi ci rivela la data di inizio della trasmissione in onda su Canale 5. La dolcissima conduttrice torna ad aprire il sipario a Settembre, più precisamente Sabato 15. Anche in questa nuova stagione, la Toffanin ha in serbo per i suoi telespettatori grandi esclusive, interessanti interviste e sicuramente anche qualche inaspettato colpo di scena.

Verissimo con Silvia Toffanin torna il 15 Settembre su Canale 5

In attesa di scoprire quali saranno gli ospiti che decideranno di aprire il loro cuore nel salotto di Verissimo, Silvia si sta sicuramente godendo i suoi ultimi giorni di vacanza con suo marito Pier Silvio Berlusconi. Ricordiamo infatti che, nonostante si sia parlato di crisi spesso e volentieri, i due sono felicemente innamorati e non fanno altro che avere attenzioni per i loro bambini.