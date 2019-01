Corona: “Silvia Provvedi mi ha tradito”, poi perde un dente a Verissimo

Silvia Provvedi ha tradito Fabrizio Corona? Parla l’ex re dei paparazzi

Imprevisto per Fabrizio Corona durante l’ultima intervista a Verissimo. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, il 44enne ha perso un dente. Subito dopo l’ex re dei paparazzi ha lasciato lo studio per sistemarsi. Tra l’altro, i denti di Corona sono finti, come confessato dal diretto interessato nel 21016. “Quello che è successo in carcere non lo posso raccontare. Per fortuna sono riuscito a ricostruirli, grazie al dottor Cannizzo che poi è diventato un caso mediatico, ma lui mi ha seguito in galera, ha seguito tutte le mie vicissitudini. Sa il perché e il per come… I miei denti sono finti ma bellissimi…”, ha raccontato qualche anno fa.

Fabrizio Corona a Verissimo parla delle donne della sua vita

Prima di perdere un dente nello studio di Verissimo, Fabrizio Corona ha anticipato alcuni passaggi di Non mi avete fatto niente, il suo ultimo libro che uscirà il prossimo 22 gennaio. Nel volume parla a lungo dei suoi ex amori. A partire dall’ultima fidanzata importante, Silvia Provvedi, con la quale ha avuto una relazione di ben tre anni. “Silvia mi ha tradito molte volte. Ho cominciato io, poi lei lo ha fatto per ripicca. Gli ultimi tre mesi della nostra storia sono stati incredibili, litigavamo di continuo. L’ho rivista di recente, è in forma. Spero che un giorno torneremo ad essere amici“, ha confidato Corona.

Fabrizio Corona: le parole su Nina Moric e Belen

A Verissimo Corona ha ribadito il suo amore per Belen Rodriguez, che avrebbe voluto sposare all’epoc della loro liason. “Mi piace molto il concetto di famiglia che ha Belen. Ma non rinnego il mio primo matrimonio”, ha puntualizzato Fabrizio. Che sia con Nina Moric sia con Belen ha vissuto il dramma dell’aborto spontaneo. “Un dolore immenso”, ha assicurato il figlio di Vittorio Corona.