Verissimo cambia orario domenica 30 gennaio: Silvia aiuta la De Filippi

Confermato anche questo weekend il doppio appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin ma con una piccola novità. La puntata domenicale, quella in onda su Canale 5 domenica 30 gennaio, inizierà prima: alle 15.30 e non alle 16.30 come di consueto. Decisione presa dopo che il Covid-19 è entrato nella Scuola di Amici di Maria De Filippi, stravolgendo ogni piano.

Domenica il talent show più famoso e seguito non andrà in onda con la solita puntata in studio in attesa dell’evolversi della situazione. Mediaset ha dunque deciso di anticipare di un’ora l’appuntamento con Verissimo. Amici andrà in onda dalle 14 alle 15.30 con una puntata diversa dal solito, una sorta di daytime con le ultime novità dalla Scuola, che non vedrà quindi la De Filippi in studio tra professori, allievi e pubblico.

Gli ospiti del weekend di Verissimo

Il 30 gennaio Silvia Toffanin ospiterà nel suo salotto: Ornella Vanoni, Barbara Bouchet, Tina Cipollari, Gemma Galgani, Manuel Bortuzzo. A Verissimo ci saranno anche: i coniugi Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Valeria Marini e Giacomo Urtis.

Sabato 29 gennaio, invece, spazio a: Melissa Satta, Pino Insegno, Amanda Sandrelli, Enzo Miccio e l’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari. Non mancherà la rubrica dedicata a C’è posta per te: protagonisti della puntata saranno Antonio e Pompea.

Gli ascolti tv di Verissimo

Nonostante il doppio appuntamento settimanale, che generalmente penalizza i programmi televisivi, il format di Silvia Toffanin resiste e resta una delle trasmissioni più apprezzate. Ogni puntata è seguita da circa due milioni e mezzo di telespettatori, con punte di tre.

Verissimo è tra gli show televisivi più commentati sui social network e le sue interviste inedite fanno chiacchierare e discutere. Generalmente Silvia Toffanin si scontra con Marco Liorni il sabato e Francesca Fialdini la domenica. Questa volta la compagna di Pier Silvio Berlusconi dovrà vedersela anche con la signora della domenica Mara Venier.

Partito come un esperimento, la puntata domenicale di Verissimo dovrebbe restare in onda – salvo ulteriori cambiamenti – fino al prossimo maggio, quando si concluderà l’attuale stagione televisiva in corso.