Verissimo cambia orario da sabato 30 marzo 2019

Verissimo inizia prima da sabato 30 marzo 2019

Buone notizie per tutti i fan di Verissimo. Da sabato 30 marzo 2019 il programma di Silvia Toffanin inizierà prima e durerà di più. La prossima settimana comincerà il Serale di Amici che non avrà più il consueto appuntamento del sabato pomeriggio. Il talent show di Maria De Filippi lascerà quindi spazio proprio al salotto della collega più giovane. Come annunciato dalla Toffanin, dal prossimo sabato Verissimo inizierà alle 15. Tanti gli ospiti della prossima puntata già svelati: ci saranno i ragazzi de Il Volo, Lino Banfi, gli attori di After e un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Anche se inizierà ad un altro orario la trasmissione terminerà come sempre alle 18.45, prima di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Grande successo per Verissimo 2019 con Silvia Toffanin

Pure quest’anno Verissimo si sta rivelando un grande successo. Il format di Silvia Toffanin è uno dei programmi più visti del sabato di Canale 5 e puntualmente batte la concorrenza. Sono quasi tre milioni i telespettatori che ogni fine settimana seguono con passione e curiosità il talk show della compagna di Pier Silvio Berlusconi. Per molti è un vero e proprio appuntamento imperdibile, grazie ai numerosi ospiti che partecipano di volta in volta e alle interviste accattivanti e mai banali.

Verissimo di Silvia Toffanin molto seguito sui social network

Verissimo è molto seguito anche sui social network. Ogni sabato è trend topic su Twitter mentre il profilo Instagram genera ogni settimana oltre 10 mila interazioni.