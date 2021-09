Verissimo, arriva Serkan di Love is in the air: fan in delirio

Kerem Bursin è arrivato in Italia. L’attore turco protagonista della soap opera del daytime di Canale 5 Love is in the Air è atterrato a Malpensa con un volo proveniente da Istanbul. Come è stato confermato anche dalla produzione del programma di Silvia Toffanin, la star turca sarà ospite di Verissimo.

Con grande sorpresa dei suoi numerosi fan, a dare l’annuncio della partenza per l’Italia è stato lo stesso attore nella mattinata di mercoledì 15 settembre. L’annuncio fatto attraverso delle Instagram Stories pubblicate sul suo account ufficiale nel noto social di condivisioni d’immagini.

Le fan italiane dell’interprete di Serkan Bolat in Love is in the air stanno invadendo i social con l’hashtag keremitalylovesyou, che al momento sta scalando la classifica del Twitter trends, posizionandosi nelle prime posizioni.

Sono più di 20mila le persone che stanno commentando con dei tweet l’arrivo della star turca in Italia. Come in passato è avvenuto anche per Can Yaman, anche Kerem Bursin vanta un folto numero di fan e seguaci che lo seguono passo passo.

Per evitare assembramenti in aeroporto probabilmente è stato disposto per l’attore l’uscita da una via secondaria dello scalo. Tra le fan circola la voce che l’attore potrebbe alloggiare in un noto albergo di lusso in zona Repubblica a Milano.

La presenza di Kerem in Italia è stata confermata anche da Cristiano Demasi, che è il manager italiano di altri attori turchi, come Demet Ozdemir, la co-protagonista di DayDreamer. I fan sognavano un’intervista di coppia con Hande Erçel, sua partner non solo in video ma anche nella vita reale.

Sen çal kapimi, questo il titolo originario della soap, si è appena conclusa in Turchia, dove ha ottenuto un successo strepitoso. Tra i primai che porta con se anche quello di essere la serie televisiva più twittata al mondo con i suoi 8.472.522 tweet con #sonkezsençalkapimi, che significa ‘l’ultima volta di Sen çal kapimi’.

A differenza di Brave and Beautiful, che è stata interrotta, la messa in onda di Love is in the air proseguirà anche nella stagione autunnale. Prendendo anche la fascia oraria del sabato di Amici di Maria De Filippi.