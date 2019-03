Vera Santagata: proposta di matrimonio in diretta per la Professoressa dell’Eredità

L’Eredità Professoresse: proposta di matrimonio per Vera Santagata

Vera Santagata si sposa. La Professoressa dell’Eredità ha ricevuto la proposta di matrimonio in diretta, nel programma tv Vieni da me. La soubrette è stata chiamata nel salotto di Caterina Balivo insieme a Flavio Insinna e alle altre Professoresse con la scusa del gioco telefonico. Dopo due chiamate la Balivo ha fatto accomodare sul divano Vera, all’oscuro di tutto. Sul led è poi partito un servizio con una lettera di Dino, il fidanzato della Santagata. Il ragazzo, con alle spalle un matrimonio finito e una figlia, è poi entrato in studio per fare la fatidica proposta. Che, come da tradizione, è avvenuta in ginocchio e con prezioso anello. Vera, tra le lacrime, ha subito detto sì ed ha abbracciato il suo futuro marito.

Le parole d’amore di Dino per la fidanzata Vera Santagata

“Sono l’uomo più fortunato del mondo e, se vorrai, ti proteggerò per sempre”, ha dichiarato Dino a Vera Santagata durante la diretta di Vieni da me di lunedì 18 marzo. I due sono innamorati da un paio d’anni e convivono a Milano insieme alla figlia di Dino. È stata la stessa bambina a chiedere al padre di andare a vivere con Vera, che ha conquistato tutta la famiglia di Dino.

L’Eredità, Vera Santagata e Dino: amore a gonfie vele

Vera e Dino si sono conosciuti tempo fa ad una cena ma all’epoca lei era impegnata con un’altra persona. Dino non ha mai dimenticato quell’incontro e quando ha saputo che la Santagata era tornata single ne ha approfittato per ottenere un appuntamento. Appuntamento che ha cambiato la vita di entrambi: da allora non si sono più lasciati e ora sono pronti a diventare marito e moglie. Tanti auguri!