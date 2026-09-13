Venezia 83, Melissa Satta sfila in jeans: tutto sul look, i motivi della scelta e la nota stonata

Melissa Satta controcorrente alla Mostra del Cinema di Venezia 2026. La showgirl sarda si è presentata sul red carpet senza indossare un abito da sera. Ha optato per un look sportivo e ‘aggressivo’, sfoggiando un total denim scuro firmato Diesel. L’ex velina ha sfilato infatti con un paio di jeans e una camicia con uno scollo alquanto audace. La scelta di rinunciare al vestito elegante l’ha spiegata lei stessa, attraverso i suoi canali social. Essendo stata invitata a vedere il documentario “Be Brave”, opera dedicata alla vita del suo amico Renzo Rosso (fondatore del marchio Diesel), ha voluto omaggiare l’imprenditore mostrandosi sul celebre tappeto rosso con le sue creazioni indosso.

Venezia 83, Melissa Satta sul red carpet con i jeans: la showgirl spiega la scelta originale

Melissa Satta, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha spiegato di essere consapevole di non aver indossato un outfit da red carpet. Ha quindi aggiunto che non era lì per sponsorizzare se stessa, bensì per onorare e supportare l’amico Renzo Rosso e sua moglie Arianna Alessi. “Non sono mai stata la ragazza che segue i classici schemi. In questo caso è stato ancora più bello”, ha dichiarato l’ex velina di Striscia la Notizia. Infine ha sottolineato una volta di più che il total denim che ha scelto per la sfilata è stato un omaggio a Rosso e ad Alessi.

I dettagli del look e la nota stonata

Melissa Satta ha indossato una camicia di jeans nera, tenendola sbottonata così da creare una profonda e accattivante scollatura a V. La scelta del pantalone è ricaduta su un paio di jeans a zampa neri e a vita alta. L’outfit è stato impreziosito da un cinturina black, sempre griffata Diesel.

A completare il tutto, ecco gli splendidi gioielli Cartier che hanno ulteriormente fatto brillare la 40enne. Unica piccola nota stonata il trucco: poteva usarne un po’ meno. Il look, generalmente, è stato apprezzato. Anche perché, come già evidenziato, ha avuto un significato particolare. Tanti fan sui social hanno ricoperto la showgirl di parole al miele. C’è chi ha sostenuto che sia una delle poche a potersi permettere di sfilare in jeans restando comunque bellissima.