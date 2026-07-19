Selvaggia Lucarelli pubblica la chat privata di Melissa Satta, è di nuovo scontro: cosa si sono dette

Nuovo botta e risposta tra Melissa Satta e Selvaggia Lucarelli. Le due si sono punzecchiate nei giorni scorsi, dopo che la showgirl sarda ha difeso attraverso un tweet Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo questa vicenda, Il Corriere della Sera ha intervistato l’ex velina, che ha ribadito il suo pensiero sulla vicenda. Non solo: ha anche risposto a una domanda sulla giornalista, affermando di non seguirla e di non volerle rispondere. Lucarelli, dopo aver letto le sue esternazioni, l’ha in parte sbugiardata, pubblicando in una storia Instagram un messaggio privato che Satta le ha inviato.

Di nuovo scintille tra Selvaggia Lucarelli e Melissa Satta

Tutto è iniziato da un tweet scritto da Melissa Satta in difesa del gioielliere Mario Roggero: “Prima di decidere e confermare una sentenza così al povero signor #Roggero i signori/e dovrebbero mettersi nei suoi panni… Fatevi una bella domanda, ma se fosse successo a voi? Ma se con le mani legate ci fosse stata vostra figlia o figlio? Ma se avessero preso a pugni vostra moglie? #vergogna”. Si noti l’hashtag in chiusura con la parola “vergogna” perché è un dettaglio su cui è stata fatta confusione dal giornalista del Corriere della Sera.

Lucarelli ha così commentato il tweet della showgirl: “A breve un programma su Rai 1 in coppia con Brumotti”. Dopo la bordata, c’è stata la già citata intervista di Satta al Corriere. Il giornalista che ha conversato con lei le ha chiesto cosa pensasse del commento duro di Lucarelli, affermando che si fosse concluso con la parola “vergogna”. In realtà la scrittrice non ha mai scritto quel termine. Anzi, è stata Satta a porlo in chiusura del suo tweet. Fatto sta che la showgirl ha tagliato corto sulla vicenda: “Non rispondo, non la seguo. Sono 20 anni che faccio programmi. Non mi occupo di politica e non ho bisogno di popolarità. Sono seguita da 5 milioni di persone”.

La chat privata pubblicata da Lucarelli

Alla luce della replica di Satta, Lucarelli sui suoi profili social ha in primis segnalato la svista del collega del Corriere (“Il ‘vergogna’ dove l’ha visto il giornalista? Boh”), poi ha di nuovo pungolato l’ex velina: “Oggi il Corriere intervista Satta sul caso del gioielliere (e già qui grosse risate). Satta finge superiorità e di me dice ‘non la seguo’. Poi già che c’è ricorda che ha 5 milioni di follower, come se significasse qualcosa”.

E non è finita qui, perché Lucarelli, attraverso uno screenshot, ha anche reso pubblico un messaggio che Satta le ha inviato nella posta privata di Instagram. Ecco il contenuto: “No grazie rimango nel mio… Ho solo espresso un giudizio e parere da libera cittadina. Invece vedo che a te piace molto spaziare…. Fai un po’ di tutto! Brava”. Lucarelli a questo punto ha commentato con ironia: “Non mi segue però non solo ha letto la mia storia, ma ieri notte mi ha anche scritto in modalità passivo aggressiva”.

Non è la prima volta che la giornalista critica apertamente la showgirl: era già avvenuto nel settembre 2024, quando la ‘bacchettò’ per aver fatto delle sponsorizzazioni “supplied” sui social di una ditta di pulizie.