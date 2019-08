Velvet Collection 2 su Rai 1: cast attori e numero puntate

La seconda stagione di Velvet Collection sta per arrivare, ecco la trama, il cast e quante puntate sono

Torna, con la seconda stagione, una delle serie tv spagnole più amate dagli italiani. Stiamo parlando di Velvet Collection, lo spin-off di Velvet, che andrà in onda da martedì 6 Agosto 2019 alle ore 21:25 su Rai Uno. Si partirà con un primo episodio a dir poco meraviglioso perché vedremo il team della galleria di moda impegnato in un grande progetto: la creazione dell’abito per l’incoronazione della regina dell’Iran, Farah Diba. Creare un abito per una regina è per il team della galleria un vero e proprio sogno. Peccato però che le cose andranno a complicarsi a causa dell’arrivo dell’ambasciatore iraniano, un uomo che sembra nascondere qualcosa di davvero oscuro. Ma ce la faranno i nostri eroi a realizzare questo progetto tanto ambito? Chissà! Intanto scopriamo insieme la trama di questa nuova stagione, il cast e quante saranno le puntate! Siete pronti? Partiamo!

Velvet Collection 2 – la trama. Ecco che cosa vedremo

I famosi galleristi di Velvet Collection tornano più energici che mai. Il motivo? Hanno ricevuto un incarico a dir poco grandioso! In tutta segretezza sono stati convocati dall’ambasciatore Iraniano che gli ha ordinato di creare un abito per la Regina dell’Iran, Farah Diba. L’ambasciatore, che di nome fa Omar Ahmadi, è un personaggio molto oscuro che nasconde, forse, qualcosa di terribile. Per questo motivo la vita dei galleristi si farà sempre difficile e creare l’abito per la Regina sarà per loro una vera e propria prova di fuoco. In Velvet Collection 2 nulla è come sembra, dietro ogni cosa si nasconde un segreto. Oltre ad occuparsi del prezioso abito, i galleristi di Velvet Collection si imbatteranno in un problema ben più grave: Raúl de la Riva. L’uomo infatti dopo l’incidente avvenuto durante il matrimonio di Jonas e Marie si ritroverà a combattere tra la vita e la morte.

Velvet Collection 2, il cast e il numero delle puntate

Velvet Collection torna con una seconda stagione che durerà ben 10 puntate. Nel cast ritroveremo tantissimi volti che abbiamo conosciuto nella prima stagione come Marta Hazas che veste i panni di Clara Montesinos Martín, Asier Etxeandia che interpreta Raúl de la Riva, Fernando Guallar che dà vita a Sergio Godó Rey e Megan Montaner che invece è Elena Pons. In più faremo la conoscenza di altri attori che daranno vita a personaggi tutti nuovi come ad esempio Andrés Velencoso che interpreterà il misterioso ambasciatore iraniano Omar Ahmadi o Noelia Castaño che vestirà i panni di Farah Diba, la regina dell’Iran.