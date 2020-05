Vasco Rossi, serata evento su Rai 1: ecco quando e le prime anticipazioni

Il cantante sarà protagonista di una evento speciale che sarà trasmesso su Rai 1 a luglio 2020: anticipazioni

Si prospetta una stagione estiva del tutto anomala per quanto riguarda la musica. L’attuale emergenza sanitaria ha seriamente messo in ginocchio l’economia che circola intorno agli eventi musicali e i concerti dei vari artisti. E così, in un clima in cui i fan saranno costretti a rinunciare a tali occasioni, ecco che uno dei più grandi rappresentanti della musica italiana sta per fare una grande sorpresa. Stando a quanto riporta TvBlog, è in arrivo una serata evento su Rai 1 con protagonista assoluto Vasco Rossi. Il progetto è in fase di lavorazione e la data in cui verrà trasmesso l’evento dovrebbe essere quella di mercoledì 1 luglio 2020. Vediamo nel dettaglio le anticipazioni.

Tre anni dopo Modena Park: il Blasco torna a deliziare i suoi fan

Come abbiamo già anticipato, la serata andrà in onda il prossimo 1 luglio: non una data qualsiasi per i fan del musicista. Il primo luglio di tre anni fa, infatti, venne realizzato uno dei più grandi concerti di sempre, lo storico evento di Modena Park (trasmesso sempre su Rai 1 e condotto da Paolo Bonolis). Il concerto andò in scena per celebrare i 40 anni di carriera di Vasco. L’artista ripropose le più belle canzoni del suo repertorio, partendo dagli esordi fino ad arrivare ai brani dei giorni nostri, davanti ad una platea di oltre 225 mila persone. Stando a quel che risulta a TvBlog “la serata evento sarà realizzata da Giorgio Verdelli, autore di Unici e prestigioso giornalista musicale legato a Vasco da un rapporto di amicizia. A lavorare alla serata ci sono anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta e Giamaica, la Srl di cui Vasco Rossi possiede importanti quote”.

Le anticipazioni

Tornando dunque alla serata del prossimo 1 luglio, dovrebbe essere “una sorta di Modena park reloaded, con l’intervista inedita a Vasco e la partecipazione di attori, ai quali saranno affidati il racconto di storie in qualche modo legate al cantautore di Zocca”.